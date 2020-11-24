Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новая эра коммерческого освоения космоса Пандемия взбудоражила все сектора мировой экономики. Космическая промышленность не осталась в стороне
Фоторепортажи
9Сила огня и стали: чем оснащается современная российская артиллерия
10Прощание с Арменом Джигарханяном
12:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Световое «шоу», порожденное черной дырой, попало на фото

Астрономы сравнили его по красоте с закатами и восходами на Земле.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: NASA, ESA, and W.P. Maksym (CfA)
На Луну на лифте? Легко!
Как умные технологии изменят мир

Красота восходов и закатов, когда солнечные лучи пронизывают облака и окрашивают их в золотые, розовые, оранжевые и алые тона, поражает наблюдателей. Подобный цветовой «взрыв» совершенно неожиданно удалось увидеть и в космосе.

Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал спиральную галактику IC 5063 в созвездии Индеец, видном в Южном полушарии.

Ослепительно яркие лучи исходят из центра галактики, расположенной на расстоянии в 156 миллионов световых лет от Земли. Астрономы проследили их до самого ядра IC 5063, где находится активная сверхмассивная черная дыра. Она питается окружающим веществом, создавая рядом с собой мощный поток света из перегретого газа. На фотографии «Хаббла» он похож на настоящее световое шоу.

Анна Лысенко

Читайте также
Кротовая нора: что значит для науки исследование черных дыр
Во время загрузки произошла ошибка.
12:40 (мск)© Ньюстюб
Hi-Tech
Ученые гадают о происхождении необычного металлического монолита Что же это
Авто
Как камеры будут штрафовать за телефон и ремень В Москве камеры скоро начнут штрафовать за непристегнутый ремень и разговор по телефону без «хэндс-фри». Рассказываем, как это будет работать и можно ли обжаловать такой штраф
Новости партнеров
«Эффект пропадает»: врач о самолечении антибиотиками
COVID: Москва помогает. В Москве собрали 3 тонны плазмы с антителами
Откуда не ждали: КПРФ выступили против выплат «детям войны»
Более 20 тысяч рублей: в Москве вырастут минимальные пенсии
Популярные темы на «Детях»
Здравоохранение в России 255
American Music Awards 2020 193
Кто одевает детей в секонд-хендах? 136
Чуть-чуть картинок 97
Леди
Ходченкова с роковым макияжем впечатлила звездных друзей Новый бьюти-образ актрисы.
Новости партнеров
Бей по своим. Коммунисты не поддержали выплаты «детям войны»
Демарш коммунистов: КПРФ не поддержала закон о «детях войны»
Что ждет Москву? Коронавирус снова парализовал жизнь многих мировых столиц
Жители столицы – главный ресурс и ценность Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»