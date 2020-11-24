Световое «шоу», порожденное черной дырой, попало на фото
Астрономы сравнили его по красоте с закатами и восходами на Земле.
Астрономы сравнили его по красоте с закатами и восходами на Земле.
Красота восходов и закатов, когда солнечные лучи пронизывают облака и окрашивают их в золотые, розовые, оранжевые и алые тона, поражает наблюдателей. Подобный цветовой «взрыв» совершенно неожиданно удалось увидеть и в космосе.
Космический телескоп «Хаббл» сфотографировал спиральную галактику IC 5063 в созвездии Индеец, видном в Южном полушарии.
Ослепительно яркие лучи исходят из центра галактики, расположенной на расстоянии в 156 миллионов световых лет от Земли. Астрономы проследили их до самого ядра IC 5063, где находится активная сверхмассивная черная дыра. Она питается окружающим веществом, создавая рядом с собой мощный поток света из перегретого газа. На фотографии «Хаббла» он похож на настоящее световое шоу.
Анна Лысенко