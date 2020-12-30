Аномальные морозы в Сибири вернули в соцсети «дубак-челлендж» (фото)
Температура минус 40 градусов стала поводом для креатива и шуток.
Температура минус 40 градусов стала поводом для креатива и шуток.
В конце декабря в Сибирь и на Урал пришли аномальные холода. На большей части территории температура уже несколько дней держится на отметке в 40 градусов, а
Метеорологи предупреждали о таком похолодании еще в конце ноября, кроме того, они обещают, что вторая волна аномальных морозов вернется в Сибирь уже в январе.
Однако самих местных жителей суровая погода не испугала. Наоборот, морозы вдохновили многих на креатив и шутки, а потому в соцсетях начался уже традиционный «дубак-челлендж», в котором пользователи разбрызгивают на морозе кипяток. Впервые этот флешмоб появился во время сильных холодов в феврале 2019 года.
Помимо разливания кипятка, россияне публикуют в соцсетях и другие, не менее впечатляющие особенности жизни в холодном климате.
Екатерина Гура