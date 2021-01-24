Ученые узнали состав «семьи» похожих на Землю планет
Их плотность близка к земной, а на поверхности может существовать жидкая вода.
Их плотность близка к земной, а на поверхности может существовать жидкая вода.
Исследователи узнали новые интригующие подробности о группе экзопланет, напоминающих Землю.
Речь идет о планетах, вращающихся вокруг звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея на расстоянии почти 40 световых лет от Солнца. Эта планетарная система была открыта в 2016 году и считается одной из самых многообещающих в вопросе поиска жизни за пределами Солнечной системы.
Ученым известно, что три из семи планет системы находятся в зоне обитаемости, где теоретически возможно существование воды в жидкой форме. Установлено также, что все планеты системы имеют примерно такую же массу и размеры, что и Земля, а значит, это скалистые миры, а не газовые гиганты, как Юпитер или Сатурн.
В новом исследовании, опубликованном в Planetary Science Journal, ученые смогли уточнить массу и плотность планет, используя четырехлетние наблюдения ныне уже не существующего космического телескопа «Спитцер».
Оказалось, что плотность планет даже больше, чем ожидалось. Она лишь на 8% меньше земной. Планеты также имеют схожий материальный состав с немного меньшим, чем на Земле, содержанием железа (21% против 32% соответственно).
Возможно также, что железо на этих планетах насыщено кислородом и образует оксид железа или ржавчину.
Анна Лысенко