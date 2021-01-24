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17:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые узнали состав «семьи» похожих на Землю планет

Их плотность близка к земной, а на поверхности может существовать жидкая вода.

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Источник: NASA/JPL-Caltech

Исследователи узнали новые интригующие подробности о группе экзопланет, напоминающих Землю.

Речь идет о планетах, вращающихся вокруг звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея на расстоянии почти 40 световых лет от Солнца. Эта планетарная система была открыта в 2016 году и считается одной из самых многообещающих в вопросе поиска жизни за пределами Солнечной системы.

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Ученым известно, что три из семи планет системы находятся в зоне обитаемости, где теоретически возможно существование воды в жидкой форме. Установлено также, что все планеты системы имеют примерно такую же массу и размеры, что и Земля, а значит, это скалистые миры, а не газовые гиганты, как Юпитер или Сатурн.

В новом исследовании, опубликованном в Planetary Science Journal, ученые смогли уточнить массу и плотность планет, используя четырехлетние наблюдения ныне уже не существующего космического телескопа «Спитцер».

Оказалось, что плотность планет даже больше, чем ожидалось. Она лишь на 8% меньше земной. Планеты также имеют схожий материальный состав с немного меньшим, чем на Земле, содержанием железа (21% против 32% соответственно).

Возможно также, что железо на этих планетах насыщено кислородом и образует оксид железа или ржавчину.

Анна Лысенко

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