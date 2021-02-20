Природное «эскимо»: в Саудовской Аравии выпавший снег замело песком
Пустынный пейзаж преобразился до неузнаваемости.
Пустынный пейзаж преобразился до неузнаваемости.
В середине февраля до Саудовской Аравии добрался холодный циклон. Привычный пустынный пейзаж преобразился до неузнаваемости — песок сменился снегом, а местные жители и животные были вынуждены справляться с непривычно низкими температурами.
В соцсетях появились фото и видео необычных зимних пейзажей Саудовской Аравии, которые для местных оказались похожи на апокалипсис.
Но самое интересное произошло через пару дней, когда снежные сугробы запорошило привычным песком, превратив пустыню в многослойное эскимо.
Екатерина Гура