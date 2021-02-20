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19:30 (мск), источник: Погода Mail.ru

Природное «эскимо»: в Саудовской Аравии выпавший снег замело песком

Пустынный пейзаж преобразился до неузнаваемости.

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В середине февраля до Саудовской Аравии добрался холодный циклон. Привычный пустынный пейзаж преобразился до неузнаваемости — песок сменился снегом, а местные жители и животные были вынуждены справляться с непривычно низкими температурами.

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В соцсетях появились фото и видео необычных зимних пейзажей Саудовской Аравии, которые для местных оказались похожи на апокалипсис.

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Но самое интересное произошло через пару дней, когда снежные сугробы запорошило привычным песком, превратив пустыню в многослойное эскимо.

@x509o

ثلج شوفوها #اكسلبور

♬ الصوت الأصلي - شمالى

Напомним, что снегопады изменили привычные пейзажи в Греции и Израиле.

Екатерина Гура

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