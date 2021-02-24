На озере Мичиган в США началось «ледяное цунами» (видео)
Отколовшийся лед с треском возвращается к берегу.
Отколовшийся лед с треском возвращается к берегу.
После аномальных холодов в США
В итоге на побережье образовались огромные движущиеся скалы изо льда. Больше всего это заметно с северной стороны Чикаго. Местные жители назвали это явление «ледяным цунами» и отправились на берег делать необычные фото и видео.
А тем временем спасатели предупредили о возможной опасности провалиться под лед или пораниться об острые осколки и попросили людей не приближаться к ледяному берегу.
Екатерина Гура