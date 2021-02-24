Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 24 февраляПервый выход передачи «Очевидное — невероятное», Гоголь сжег второй том «Мертвых душ», родился Стив Джобс и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
8На Сицилии проснулся самый активный вулкан Европы — Этна
18Беспорядки в Испании
15:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

На озере Мичиган в США началось «ледяное цунами» (видео)

Отколовшийся лед с треском возвращается к берегу.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

После аномальных холодов в США наконец-то пришло потепление, и на озере Мичиган тронулся лед. С треском начали откалываться ледяные пластины, которые волнами тут же прибивало обратно к берегу.

В итоге на побережье образовались огромные движущиеся скалы изо льда. Больше всего это заметно с северной стороны Чикаго. Местные жители назвали это явление «ледяным цунами» и отправились на берег делать необычные фото и видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

А тем временем спасатели предупредили о возможной опасности провалиться под лед или пораниться об острые осколки и попросили людей не приближаться к ледяному берегу.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Гура

Читайте также
Новости партнеров
Кому нельзя прививаться вакциной от COVID
Выявлены ошибки, из-за которых россиянам недоплачивают пенсии
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Парень показал, как без ничего выбраться из глубокой ямы (видео)
Дети
Известная 36-летняя актриса родила первенца (фото) Американская актриса Мэнди Мур стала мамой мальчика
Новости партнеров
Как ноги предупреждают о скором сердечном приступе
Бездомная кошка удивила людей, впустивших ее на ночь в дом
Людям с этими болезнями нельзя делать прививку от коронавируса
Самые нескромные наряды выпускниц. Учителя их запомнят надолго
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»