Над Берлином проплыли гигантские круглые облака (фото)
По словам местных жителей, такого природного явления они в городе не помнят.
По словам местных жителей, такого природного явления они в городе не помнят.
11 марта в Берлине прошла сильная гроза, которая сопровождалась двойной радугой и необычными облаками. В небе над городом в течение 30 минут можно было наблюдать редкое природное явление под названием вымеобразные облака.
Обычно такие облака напоминают ячейки или воздушные шарики, но в этом случае они были очень большого размера и выглядели довольно пугающе.
Местные жители публиковали фото необычного неба в соцсетях и отмечали, что никогда не видели ничего подобного.
Екатерина Гура