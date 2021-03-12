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18:10 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Берлином проплыли гигантские круглые облака (фото)

По словам местных жителей, такого природного явления они в городе не помнят.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +16° 55% 765 мм рт. ст. 2 м/с

11 марта в Берлине прошла сильная гроза, которая сопровождалась двойной радугой и необычными облаками. В небе над городом в течение 30 минут можно было наблюдать редкое природное явление под названием вымеобразные облака.

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Обычно такие облака напоминают ячейки или воздушные шарики, но в этом случае они были очень большого размера и выглядели довольно пугающе.

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Местные жители публиковали фото необычного неба в соцсетях и отмечали, что никогда не видели ничего подобного.

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Екатерина Гура

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