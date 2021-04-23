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17:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погода на майские праздники: синоптики озвучили предварительные прогнозы

Президент Владимир Путин объявил выходные с 1 по 10 мая включительно. Длинные майские каникулы введены, чтобы снизить риск заразиться COVID-19. Многие жители страны воспользуются ими, чтобы поработать на даче и отдохнуть на природе, подальше от городской суеты. Не подведет ли погода с 1 по 11 мая, во время этого неожиданного отпуска? Мы собрали прогнозы на майские праздники от ведущих экспертов.

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Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Агентство «Москва»

Климатические качели

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец обращает внимание на климатические качели.

Апрель 2021 года во многих областях России начался с рекордно теплой погоды, говорит он, а вторая половина месяца, наоборот, оказалась холодной. В начале мая качели качнутся еще раз, рассказал эксперт в комментарии РИА Новости.

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В столичном регионе и Центральной России погода на майские праздники будет прохладной, но уже с 9 мая начнется стремительное потепление до плюс 20 градусов.

Теплый май

Предварительный прогноз погоды на майские в 2021 году дала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам специалиста, последний месяц весны почти на всей территории нашей страны будет теплым. Исключения — Томская и Кемеровская области, Алтайский край и Республика Алтай, центральные и южные районы Красноярского края, где днем столбики термометра окажутся максимум на 15 градусах, а по ночам может холодать до пяти градусов ниже нуля.

В средней полосе ожидается на один градус выше майской нормы. Ночью примерно 10 градусов тепла, днем плюс 20. «В большинстве регионов температура в мае будет либо в пределах климатической нормы, либо выше нормы», — уточнила Паршина.

Прохладная Пасха в Москве

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Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова озвучила прогноз на Пасху в столичном регионе. Специалист считает, что особого тепла на пасхальные выходные ждать не стоит.

Температура днем будет не выше плюс десяти градусов, сообщила она. Также с 1 по 3 мая в столице не исключен небольшой дождь.

Когда наступит летняя погода

Лето на большей части России, по предварительным прогнозам, ожидается теплым. Однако говорить о том, будет оно ранним или поздним, пока невозможно, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Эксперт также уточнил, что вспышки тепла в летний сезон будут сменяться дождевыми периодами, и в целом погода будет неоднородной.

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Анна Лысенко

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