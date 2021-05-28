Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В России выявлены зараженные индийской «черной плесенью» на фоне COVID В первую очередь мукормикоз опасен для людей с подавленным иммунитетом
Фоторепортажи
15Богиня поп-музыки: Шер — 75
32Назван победитель фотоконкурса NASA Tournament Earth 2021
16:26 (мск), источник: Погода Mail.ru

Снимок на миллион: фотограф снял оленя на фоне северного сияния

Чтобы сделать один кадр, ему потребовалось два часа времени.

Погода в Вашингтоне:
Погода в Вашингтоне: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц

Астрофотограф Эдриан Модюи из норвежского города Тромсе в конце мая похвастался в соцсетях своей новой работой. Модюи сделал уникальный кадр, запечатлев грациозного оленя на фоне северного сияния.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как признался фотограф, этот снимок он пытался сделать в течение двух часов, наблюдая за оленем в природе. И, в конце концов, ему улыбнулась удача, когда на небе появилось северное сияние. По признанию Модюи, из 400 кадров хорошо получились только три, но он отметил, что все усилия того стоили.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Екатерина Гура

Читайте также
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Вам "в лоб" летит авто: первое, что надо предпринять
"Молодцы русские!" Японцы аплодируют
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Горячие темы на Авто
А что в Белоруссии произошло? И в Риге... 439
Вы на счёт пенсионной реформы переживаете, а тут намного страшнее предложение поступило))) 167
Танюша! С днем рождения! 72
День пограничника 59
Кино
13 актеров-красавчиков, которые остаются в тени (незаслуженно!) Пока имена других гремят по всему миру, эти скромные парни не стремятся мелькать в каждом блокбастере, не эксплуатируют внешние данные ради имиджа секс-символов, да и вообще не слишком охотно рвутся к большой славе — хотя вполне ее заслуживают
Товары для дома
Что подарить на новоселье: лучшие варианты
Про запас: недорогие вещи, которые должны быть в каждом доме
3 гениальных устройства для защиты квартиры и дачи
Как избавиться от храпа: лучшие товары для сна (фото)
Gnezdo.ru
Дочь Пугачевой получит роскошную квартиру Моисеева
Зеленсеий решил судьбу Крыма
53-летняя Елена Воробей выходит замуж: кто жених
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
Леди
Как худеет 54-летняя Мария Шукшина 27 мая Мария Шукшина отмечает 54-летие
Новости партнеров
Булавка может спасти жизнь пациента в случае инсульта
Кому нельзя делать вакцину от COVID-19: вердикт Гинцбурга (видео)
Как выглядит в реальной жизни жена султана из "Великолепного века"
Мишустин поднял оклады: озвучено, кому и на сколько
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяО проектеИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»