Снимок на миллион: фотограф снял оленя на фоне северного сияния
Чтобы сделать один кадр, ему потребовалось два часа времени.
Чтобы сделать один кадр, ему потребовалось два часа времени.
Астрофотограф Эдриан Модюи из норвежского города Тромсе в конце мая похвастался в соцсетях своей новой работой. Модюи сделал уникальный кадр, запечатлев грациозного оленя на фоне северного сияния.
Как признался фотограф, этот снимок он пытался сделать в течение двух часов, наблюдая за оленем в природе. И, в конце концов, ему улыбнулась удача, когда на небе появилось северное сияние. По признанию Модюи, из 400 кадров хорошо получились только три, но он отметил, что все усилия того стоили.
Екатерина Гура