Жители Дании сняли на видео апокалиптическое облако
Пугающий грозовой воротник.
Пугающий грозовой воротник.
Мухаммед Эмин Кызылкая и его супруга в середине июня стали свидетелями довольно пугающего зрелища. Перед сильной грозой недалеко от датского города Слагельсе они увидели гигантское шельфовое облако, угрожающе катящееся по небу.
Такие облака, называемые также грозовым воротником, обычно образуются благодаря холодному воздуху, который выталкивает теплый воздух наверх. Эти облака имеют довольно пугающий вид и напоминают гигантскую волну. Как правило, они сопровождаются сильными порывами ветра, скачками давления, ливнями и грозами.
Кстати, недавно похожее атмосферное явление наблюдали и над озером Байкал.
Екатерина Гура