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17:44 (мск), источник: Погода Mail.ru

Жители Дании сняли на видео апокалиптическое облако

Пугающий грозовой воротник.

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Мухаммед Эмин Кызылкая и его супруга в середине июня стали свидетелями довольно пугающего зрелища. Перед сильной грозой недалеко от датского города Слагельсе они увидели гигантское шельфовое облако, угрожающе катящееся по небу.

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Такие облака, называемые также грозовым воротником, обычно образуются благодаря холодному воздуху, который выталкивает теплый воздух наверх. Эти облака имеют довольно пугающий вид и напоминают гигантскую волну. Как правило, они сопровождаются сильными порывами ветра, скачками давления, ливнями и грозами.

Кстати, недавно похожее атмосферное явление наблюдали и над озером Байкал.

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Екатерина Гура

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