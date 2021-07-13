Аномальная жара стала причиной гибели миллиарда морских существ
Ученые опасаются, что экосистема не сможет быстро восстановиться.
Ученые опасаются, что экосистема не сможет быстро восстановиться.
В конце июня на западном побережье Северной Америки установились аномально высокие температуры. В некоторых районах США и Канады были побиты несколько температурных рекордов, а жертвами невыносимого зноя стали по меньшей мере 800 человек.
Однако не только люди пострадали от аномальной жары. Кристофер Харли, морской биолог из Университета Британской Колумбии, рассказал в интервью New York Times, что
Запеченные на солнце моллюски, погибшие рыбы и морские звезды — это лишь видимая часть айсберга, ведь аномальная жара сильно повлияла на экосистему в целом.
По словам биолога, волны тепла влияли на морскую жизнь на протяжении всей истории, но температуры, достигающие более 45 градусов, как это было на тихоокеанском
Ученые полагают, что сильная жара также способствует «массовой реорганизации океанской жизни» и морские существа будут активнее перемещаться к полюсам Земли.
Екатерина Гура