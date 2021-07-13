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17:24 (мск), источник: Погода Mail.ru

Аномальная жара стала причиной гибели миллиарда морских существ

Ученые опасаются, что экосистема не сможет быстро восстановиться.

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В конце июня на западном побережье Северной Америки установились аномально высокие температуры. В некоторых районах США и Канады были побиты несколько температурных рекордов, а жертвами невыносимого зноя стали по меньшей мере 800 человек.

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Однако не только люди пострадали от аномальной жары. Кристофер Харли, морской биолог из Университета Британской Колумбии, рассказал в интервью New York Times, что из-за «теплового купола», нависшего над северо-западным побережьем Тихого океана, погибло более миллиарда различных морских существ.

Запеченные на солнце моллюски, погибшие рыбы и морские звезды — это лишь видимая часть айсберга, ведь аномальная жара сильно повлияла на экосистему в целом.

По словам биолога, волны тепла влияли на морскую жизнь на протяжении всей истории, но температуры, достигающие более 45 градусов, как это было на тихоокеанском северо-западе, являются исключительно редкими.

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Эксперты сходятся во мнении, что из-за изменения климата такие тепловые волны будут возникать чаще и через пять-десять лет станут привычным явлением.

Ученые полагают, что сильная жара также способствует «массовой реорганизации океанской жизни» и морские существа будут активнее перемещаться к полюсам Земли.

Екатерина Гура

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