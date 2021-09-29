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17:46 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые рассказали, какую экстремальную погоду увидят дети 2021 года рождения

Частота природных катаклизмов существенно возрастет.

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Источник: Reuters

Дети, родившиеся в 2021 году, переживут в семь раз больше волн аномального тепла, в два раза больше лесных пожаров и почти в три раза больше засух, чем их бабушки и дедушки, родившиеся 60 лет назад, предупреждает исследование, опубликованное в Science.

Международная команда климатологов изучала, как бедствия, вызванные изменением климата, повлияют на людей, родившихся в период с 1960 по 2021 год, в каждой стране мира и для каждого сценария глобального потепления — от сегодняшних 1 градуса до вероятных 3,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Ученые обнаружили, что молодые люди и дети будут жить значительно хуже, особенно в развивающихся странах. Например, в Африке к югу от Сахары 172 миллиона детей будут испытывать в 50 раз больше волн аномального тепла и шестикратное увеличение экстремальных явлений в течение своей жизни по сравнению с 53 миллионами детей той же возрастной группы в Европе и Центральной Азии.

Дети, которым в 2020 году исполнилось 6 лет, в случае потепления климата Земли на 3 градуса испытают в два раза больше лесных пожаров и тропических циклонов, в три раза больше речных паводков, в четыре раза больше неурожаев, в пять раз больше засух и в 36 раз больше волн тепла. При потеплении на 3,5 градуса они испытают в 44 раза больше волн тепла.

Даже при повышении на 1,5 градуса (граница, установленная Парижским климатическим соглашением) воздействие волн тепла, неурожаи, засухи и наводнения на будущие поколения будет превышать доиндустриальные климатические условия.

Вероятно, воздействие экстремальных явлений будет даже сильнее, чем предполагает исследование, так как ученые оценивали только частоту явлений, но не их растущую продолжительность и интенсивность.

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