Астрономы поймали загадочные сигналы, указывающие на неизвестные планеты
Пока это лишь теория, но в ближайшее время ученые надеются детальнее изучить области сигналов.
Пока это лишь теория, но в ближайшее время ученые надеются детальнее изучить области сигналов.
Международная команда ученых с помощью самого мощного радиотелескопа в мире Low Frequency Array (LOFAR), расположенного в Нидерландах, смогла получить загадочные сигналы, исходящие от 19 далеких звезд, что указывает на то, что у них могут быть скрытые планеты, вращающиеся вокруг них.
Специалисты полагают, что эти радиоволны очень похожи на те сигналы, что астрономы наблюдают при взаимодействии Юпитера с Солнцем.
То есть, скорее всего, эти загадочные сигналы происходят от планет, вероятно, вращающихся вокруг нескольких звезд на расстоянии 165 световых лет от Земли.
Сообщается, что это первый раз, когда астрономы смогли обнаружить радиоволны от возможных экзопланет и это важный шаг для радиоастрономии.
Пока ученые не могут точно подтвердить свои предположения о существовании этих планет, а также какого они могут быть размера и пригодны ли для жизни. Однако точно известно, что они могут быть менее массивны, чем Земля.
Отметим, что радиотелескоп LOFAR был спроектирован и построен ASTRON в Нидерландах, но у него есть станции по всей Европе, от Великобритании до Италии, которые работают вместе, чтобы получить более мощный единый сигнал.
Екатерина Гура