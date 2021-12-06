Солнечное затмение в Антарктиде сфотографировали с самолета
На территории России это явление видно не было.
На территории России это явление видно не было.
Турецкий астроном-любитель и фотограф Тунч Тезель опубликовал невероятный снимок полного солнечного затмения, которое прошло 4 декабря. Это затмение получилось довольно «таинственным», так как наблюдать его можно было лишь на юге Африки, в Намибии, Южной Америке, а также южных акваториях Атлантического, Индийского и Тихого океанов.
Лучше всего солнечное затмение было видно в Антарктиде, куда специально и отправился Тезель. Уникальное космическое явление он снял с борта самолета.
В описании к снимку фотограф написал: «Это потребовало больших усилий, но оно того стоило!».
Напомним, что максимальная фаза полного солнечного затмения произошла 4 декабря в 10:34 мск. На территории России наблюдать его было нельзя.
Екатерина Гура