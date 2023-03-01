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14:05 (мск), источник: Российская газета

Камчатские ученые оценили прогноз нидерландского сейсмолога Хугербитса о мегаземлетрясении в марте

Сообщение сотрудника научного института SSGEOS (Solar System Geometry Survey) Франка Хугербитса о разрушительном мегаземлетрясении, которое может произойти в марте, в том числе на Курильских островах и Камчатке, продолжают активно обсуждать в СМИ и социальных сетях.

Источник: РИА "Новости"

Вес словам сейсмолога придает то, что ранее он предсказал землетрясения, которые случились в феврале в Турции и Сирии.

Но ученые Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН отнеслись к прогнозу скептически.

Как отмечает директор филиала Данила Чебров, сильные землетрясения на Камчатке действительно возможны в любой момент, но надежных краткосрочных предвестников, которые позволяют дать точные предсказания, сейчас нет.

«Фрэнк Хугербитс пытается строить свой прогноз по некоторому “индексу геометрии Солнечной системы”. То есть, пытаясь найти соответствия сейсмической активности упорядоченному положению крупных небесных тел. Идея не лишена смысла, и известны попытки построить такие прогнозы — связать движения небесных тел Солнечной системы с сейсмической активностью», — анализирует утверждение нидерландца Чебров.

В реальности эта связь оказывалась довольно слабой, и как основной прогностический признак ее использовать затруднительно. Также автор методики пытается вовлекать данные по некоторой «атмосферной флуктуации», но что это за данные — неясно.

Данила Чебров 
директор Камчатского филиала в ФИЦ ЕГС РАН

Камчатский сейсмолог считает, что сложно говорить о том, насколько эффективны прогнозы Хугербитса, поскольку публикует он их на собственном сайте и в соцсетях, при этом сведения о технологии исследования приводятся там лишь фрагментарно.

Научных публикаций автора Данила Викторович не нашел, поэтому, по мнению специалистов, тот является, скорее, сейсмологом-любителем, что также заставляет сомневаться в его словах.

Кроме того, Чебров посчитал не точными формулировки иностранца. Так Хугербитс пишет: «Рано или поздно в этом регионе произойдет землетрясение с магнитудой около 7.5». Однако такой прогноз должен сбываться в любом случае, поскольку на Камчатке и раньше фиксировали сейсмособытия с подобной и даже более высокой магнитудой.

Следует заметить, что Фрэнк Хугербитс не знаком и с этикой прогнозирования землетрясений, которая запрещает делать подобные широковещательные заявления, тем более касающиеся территорий иных государств без предварительной экспертизы специалистами-сейсмологами.

Данила Чебров
директор Камчатского филиала в ФИЦ ЕГС РАН

Он заметил, что подобные прогнозы не редкость. Причем некоторые из их авторов даже становились знаменитыми после одного-двух удачных предсказаний. Но после пропадали из поля зрения, избегая системной работы и честного экспертирования.

При этом в филиале, несмотря на недоверие к заявлению Хугербитса, пообещали рассмотреть его методику на ближайшем заседании.

«Сильные землетрясения, происходящие на Земле, а также подобные прогнозы, следует рассматривать как повод еще раз проверить вашу готовность к землетрясениям: закрепить мебель, проверить пути эвакуации, определить наиболее безопасные зоны в квартире, подготовить “тревожный чемоданчик”, — порекомендовал камчатский ученый.

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