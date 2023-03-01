Камчатские ученые оценили прогноз нидерландского сейсмолога Хугербитса о мегаземлетрясении в марте

Вес словам сейсмолога придает то, что ранее он предсказал землетрясения, которые случились в феврале в Турции и Сирии.
Но ученые Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН отнеслись к прогнозу скептически.
Как отмечает директор филиала Данила Чебров, сильные землетрясения на Камчатке действительно возможны в любой момент, но надежных краткосрочных предвестников, которые позволяют дать точные предсказания, сейчас нет.
«Фрэнк Хугербитс пытается строить свой прогноз по некоторому “индексу геометрии Солнечной системы”. То есть, пытаясь найти соответствия сейсмической активности упорядоченному положению крупных небесных тел. Идея не лишена смысла, и известны попытки построить такие прогнозы — связать движения небесных тел Солнечной системы с сейсмической активностью», — анализирует утверждение нидерландца Чебров.
Камчатский сейсмолог считает, что сложно говорить о том, насколько эффективны прогнозы Хугербитса, поскольку публикует он их на собственном сайте и в соцсетях, при этом сведения о технологии исследования приводятся там лишь фрагментарно.
Научных публикаций автора Данила Викторович не нашел, поэтому, по мнению специалистов, тот является, скорее, сейсмологом-любителем, что также заставляет сомневаться в его словах.
Кроме того, Чебров посчитал не точными формулировки иностранца. Так Хугербитс пишет: «Рано или поздно в этом регионе произойдет землетрясение с магнитудой около 7.5». Однако такой прогноз должен сбываться в любом случае, поскольку на Камчатке и раньше фиксировали сейсмособытия с подобной и даже более высокой магнитудой.
Он заметил, что подобные прогнозы не редкость. Причем некоторые из их авторов даже становились знаменитыми после одного-двух удачных предсказаний. Но после пропадали из поля зрения, избегая системной работы и честного экспертирования.
При этом в филиале, несмотря на недоверие к заявлению Хугербитса, пообещали рассмотреть его методику на ближайшем заседании.
«Сильные землетрясения, происходящие на Земле, а также подобные прогнозы, следует рассматривать как повод еще раз проверить вашу готовность к землетрясениям: закрепить мебель, проверить пути эвакуации, определить наиболее безопасные зоны в квартире, подготовить “тревожный чемоданчик”, — порекомендовал камчатский ученый.