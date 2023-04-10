Производят звук и не всасывают объекты: что мы знаем о черных дырах

Объекты с интенсивными гравитационными полями (из которых свет не может уйти) рассматривались еще в XVIII веке. Однако только в 1916 году Карл Шварцшильд дал первое современное решение общей теории относительности, характеризующее черную дыру.
Современная астрофизика рассматривает три типа черных дыр во Вселенной: звездные (образуются как конечный этап жизни звезды), сверхмассивные (образуют ядра большинства галактик) и реликтовые (маленькие черные дыры, образование которых происходило на ранних стадиях развития Вселенной).
Черная дыра может иметь массу, столь же малую, как луна Земли, и огромную, в десять миллиардов раз превышающую массу Солнца. Ее масса пропорциональна размеру горизонта событий, который измеряется как радиус Шварцшильда. Более того, ни одна черная дыра не является бесконечно маленькой: минимальная масса выше или равна массе Планка, которая составляет около 22 микрограммов.
Самая быстрорастущая черная дыра во Вселенной расположена в созвездии Центавра. Ежесекундно она втягивает в себя объем материи, эквивалентный размеру Земли и в три миллиарда раз массивнее Солнца.
Черные дыры производят звук. Когда черная дыра втягивает что-то, ее горизонт событий заряжает частицу близко к скорости света, производя звук. Космические телескопы улавливают звуковые волны, которые уже прошли миллионы световых лет от их источника.
По оценкам астрономов, в Млечном Пути насчитывается от 10 миллионов до 1 миллиарда звездных черных дыр, масса которых примерно в три раза превышает массу Солнца. А недавно ученые получили первое изображение тени черной дыры в центре нашей галактики.
В 1974 году Стивен Хокинг предположил, что черные дыры излучают небольшое количество фотонных частиц, что заставляет их постепенно терять массу и исчезать со временем. Этот процесс испарения называется «излучение Хокинга».
Недавно учеными была найдена черная дыра, расположенная в карликовой галактике Hen 2−10, которая не поглощает, а «рождает» звезды.
Черные дыры не всасывают объекты: этот процесс запускается только в случае втягивания чего-либо в вакуум. Вместо этого объекты падают в них точно так же, как они падают на все, что обладает гравитацией, например, на Землю.