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13:55 (мск), источник: Life.ru

«Чрезвычайно редкое явление»: Учёный объяснил, почему грядущее суперлуние называют «голубым»

Полнолуние в ночь с 30 на 31 августа можно назвать «голубым суперлунием». Об этом редком астрономическом явлении рассказал в беседе с Лайфом кандидат физико-математических наук, заведующий учебно-научной лабораторией теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Александр Курилов.

«В ночь с 30 на 31 августа такое очередное суперлуние совпадёт с голубой, 13-ой Луной. Вот и получится своего рода “голубое суперлуние”», — подчеркнул эксперт.

Учёный объяснил, что термин «голубая Луна» не связан с цветом ночного светила, а происходит от устойчивого английского выражения «оnce in a blue moon» (однажды под голубой луной), означающее чрезвычайно редкое явление. Обычно в году бывает только 12 полнолуний, но каждые 2,7 года появляется 13-е. Это связано с тем, что лунный месяц составляет лишь 29,5 дня. Поэтому в августе и получилось два полнолуния: первое было первого числа, а второе произойдёт в ночь на 31-е.

А суперлуния случаются чаще трёх-четырёх раз в год. По словам Курилова, Луна движется по эллиптической орбите и её расстояние до Земли постоянно изменяется в диапазоне от 356 тысяч километров до 406 тысяч километров. Когда наша планета и ночное светило сближаются до максимально маленького значения, это и называется суперлунием.

«Угловой размер ночного светила на небе при его удалении и сближении с Землёй меняется незначительно — в пределах 12%. Такое изменение практически незаметно для глаз. И всё же во время суперлуния Луна выглядит чуть ярче, чем обычно, особенно если наблюдать её вблизи горизонта», — отметил Курилов.

Хорошо будет видно «голубую Луну» в безоблачную погоду. Такое явление — отличный повод через бинокль или телескоп насладиться красотой спутника, изучить его известные массивы, моря и кратеры, заключил учёный.

Напомним, что в этом году на последний месяц лета пришлось сразу два суперлуния. Первое из них — «осетровое» — жители России уже увидели в ночь на 2 августа. А второе — самое большое суперлуние 2023 года — ждёт нас 31 августа. Ожидается, что в 4:35 утра мск Луна максимально приблизится к Земле: расстояние составит всего 357 344 километра.

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