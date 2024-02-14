Потоки раскаленной лавы исландского вулкана заметили из космоса
Это второе извержение за год.
Это второе извержение за год.
Спутник SENTINEL-2 Европейского космического агентства (ESA) запечатлел огненные реки лавы исландского вулкана Фаградальсфьядль. На кадре видно, как раскаленные потоки движутся по белому снегу.
Февральское извержение стало уже шестым с 2021 года и вторым за 2024-й. К слову, январское было признано самым серьезным с 1973 года.
Жители рыбацкого поселка Гриндавик, на который пришелся основной удар, эвакуированы. Месяцем ранее несколько домов сгорело в лавовом потоке.
Объявлен режим ЧС. Местные службы начали строительство специальных ограждений, чтобы остановить потоки лавы.
В начале года в Индонезии эвакуировали 2200 человек из-за активности вулкана Левотоби. Он выбросил пепел на 1,5 километра над вершиной.
Олеся Маевская