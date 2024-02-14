15:07 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Потоки раскаленной лавы исландского вулкана заметили из космоса

Это второе извержение за год.

Источник: SENTINEL-2

Спутник SENTINEL-2 Европейского космического агентства (ESA) запечатлел огненные реки лавы исландского вулкана Фаградальсфьядль. На кадре видно, как раскаленные потоки движутся по белому снегу.

Февральское извержение стало уже шестым с 2021 года и вторым за 2024-й. К слову, январское было признано самым серьезным с 1973 года.

Жители рыбацкого поселка Гриндавик, на который пришелся основной удар, эвакуированы. Месяцем ранее несколько домов сгорело в лавовом потоке.

Объявлен режим ЧС. Местные службы начали строительство специальных ограждений, чтобы остановить потоки лавы.

В начале года в Индонезии эвакуировали 2200 человек из-за активности вулкана Левотоби. Он выбросил пепел на 1,5 километра над вершиной.

Олеся Маевская

Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»