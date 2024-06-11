Ученые связали погодные явления с изменением климата
Специалисты рассказали, что установление прямой связи между конкретными погодными явлениями и изменением климата может помочь людям осознать экологический кризис.
Специалисты рассказали, что установление прямой связи между конкретными погодными явлениями и изменением климата может помочь людям осознать экологический кризис.
Десятилетия назад ученые были уверены в том, что конкретный ураган или шторм напрямую связан с изменениями климата, но невозможно было оценить, насколько сильно погодные явления от него зависят.
Сейчас благодаря существующим математическим моделям, точным данным о погоде и сверхмощным компьютерам можно точно отследить влияние изменений климата на многие погодные условия. У ученых стоит важная задача — показать, в какой степени парниковые газы, образующиеся при сжигании ископаемого топлива, связаны с погодными эффектами, которые наблюдают люди.
Климатологи Лондонской некоммерческой организации World Weather Attribution изучили более 400 экстремальных погодных явлений, многие из которых произошли в течение последних нескольких лет. Это было сделано для того, чтобы определить, в какой степени масштаб засух, штормов или ураганов были обусловлены изменением климата.
Погодные явления появляются из-за многих факторов окружающей среды, в том числе систем высокого и низкого давления и струйных течений. Дополнительным «топливом» для стихийных бедствий становятся повышение температуры воздуха и потепление поверхности океана.
В среднем волны тепла, которые в доиндустриальные времена случались бы раз в десять лет, сейчас происходят гораздо чаще, а температура зачастую на 1,2°С выше, чем в прошлом.
В середине апреля этого года в Дубае начались сильные ливни, в ходе которых менее чем за два дня выпало до 25 сантиметров осадков. Через неделю после дождя специалисты сообщили, что вероятность такого события в будущем увеличилась вдвое из-за меняющегося климата.
Волны высокой температуры рассчитать проще, чем ураганы и засухи. Чтобы определить последние, нужно знать не только количество выпавших осадков, но и уровни влажности почвы, скорость испарения воздуха и многие другие данные. Во многих частях мира, особенно в слаборазвитых странах, такой информации нет.
Определение чрезвычайных погодных явлений также является сложной задачей. Климат увеличивает частоту событий, происходящих раз в 100 лет, до раза в 10−20 лет. У ученых есть данные за последние сто лет, но ранее ничего подобного не наблюдалось, поэтому предугадать экстремальные условия проблематично.
Специалисты говорят, что сильные волны жары и интенсивные ураганы станут происходить гораздо чаще, если человечество не откажется от ископаемого топлива и не сократит выброс парниковых газов.
Ранее стало известно, что сезон штормов может быть настолько сильным, что у климатологов не хватит имен для названия ураганов.
Анна Морозова