Прогноз погоды в России: где метеорологи ожидают самую сильную жару
Синоптики прогнозируют высокие температуры в Москве и Подмосковье, а также возможные кратковременные дожди на следующей неделе.
Синоптики прогнозируют высокие температуры в Москве и Подмосковье, а также возможные кратковременные дожди на следующей неделе.
Установившиеся в России жаркие погодные условия сохранятся в ближайшие дни, однако в некоторых регионах они могут немного смягчиться из-за северного ветра. Осадки будут кратковременными и ожидаются лишь местами, сообщили «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Татьяна Позднякова отметила, что в Москве и Подмосковье жара продлится как минимум до 20 июля, при этом максимальная температура периодически достигнет 30−31 градуса, но чаще будет находиться в диапазоне 27−29 градусов. В Подмосковье ожидаются температуры от 24 до 29 градусов.
Изменения климата в России происходят высокими темпами, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. За последние 30 лет летняя температура в Москве выросла на 1 градус.
Есть разные сценарии того, как изменится климат к концу века. Есть жесткие сценарии, говорящие о том, что средние температуры по планете изменятся на 5−5,5 градуса. Это предполагает совершенно негативные последствия: уровень океана поднимется на 4−6 метров, прибрежные зоны мировых континентов исчезнут. Есть более мягкие сценарии, предполагающие, что мировая температура изменится на 1,5−2 градуса.
Вильфанд также отметил, что в России климат меняется в два с половиной раза быстрее, чем в среднем по миру, за исключением юга Западной Сибири. Температура в Москве за 30 лет увеличилась более чем на 1 градус, а январская температура возросла на 3 градуса. Количество опасных природных явлений также растет, что является следствием изменения климата.
В Москве летняя температура за 30 лет изменилась более чем на 1 градус — это невиданная прежде скорость. Климат нашей планеты менялся всегда, но эволюционно, в течение тысячелетий, а тут 30 лет. Январь в Москве также стал более чем на 3 градуса теплее, количество опасных природных явлений постоянно увеличивается — это тоже последствие изменения климата.
Евгений Тишковец из Центра «Фобос» подтвердил «Аргументам и Фактам», что с ростом жары повышается риск возникновения смерчей, частота которых в последние годы увеличилась. За первую половину лета 2024 года Москву уже дважды угрожали смерчи, хотя за последние 100 лет таких случаев было всего три. Жаркая погода в Центральной России держится уже две недели, с «египетскими ночами» в Москве, когда температура не опускалась ниже +20°С.
Для формирования смерчей необходимы грозовое облако, сильная конвекция и столкновение горячего и холодного фронтов. Наука пока не может точно прогнозировать появление смерчей, даже в США, где эта проблема более актуальна.
На юге России и в регионах Северного Кавказа и Дальнего Востока также держится опасная жара. В Ростовской и Астраханской областях температура достигает 40−42 градусов, на Ставрополье до 40 градусов, в Краснодарском крае — до 41 градуса, а на черноморском побережье температура морской воды повысилась до 37 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Роман Вильфанд также отметил высокие температуры до 36−38 градусов в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чеченской Республике и Карачаево-Черкесии, что сопровождается сильными дождями и ветром до 25 м/с. В Якутии и на юге региона высокая температура способствует увеличению пожарной опасности. На юге Якутии, в Бурятии и Забайкальском крае уже наблюдается высокий уровень пожарной опасности.
В семи регионах России 12 июля ожидаются ливни с грозой, градом и сильными порывами ветра. В частности, в Хакасии, центральных южных районах Красноярского края, на Алтае, в Кемеровской и Оренбургской областях, Челябинской области и Башкортостане прогнозируются очень сильные дожди, грозы, град и ветер до 26 м/с.
Нина Лютикова