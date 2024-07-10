12:53 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Прогноз погоды в России: где метеорологи ожидают самую сильную жару

Синоптики прогнозируют высокие температуры в Москве и Подмосковье, а также возможные кратковременные дожди на следующей неделе.

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Источник: РИА "Новости"

Установившиеся в России жаркие погодные условия сохранятся в ближайшие дни, однако в некоторых регионах они могут немного смягчиться из-за северного ветра. Осадки будут кратковременными и ожидаются лишь местами, сообщили «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Татьяна Позднякова отметила, что в Москве и Подмосковье жара продлится как минимум до 20 июля, при этом максимальная температура периодически достигнет 30−31 градуса, но чаще будет находиться в диапазоне 27−29 градусов. В Подмосковье ожидаются температуры от 24 до 29 градусов.

На следующей неделе возможны кратковременные дожди, но до конца текущей недели существенных осадков не предвидится.

Изменения климата в России происходят высокими темпами, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. За последние 30 лет летняя температура в Москве выросла на 1 градус.

Есть разные сценарии того, как изменится климат к концу века. Есть жесткие сценарии, говорящие о том, что средние температуры по планете изменятся на 5−5,5 градуса. Это предполагает совершенно негативные последствия: уровень океана поднимется на 4−6 метров, прибрежные зоны мировых континентов исчезнут. Есть более мягкие сценарии, предполагающие, что мировая температура изменится на 1,5−2 градуса.

Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра России (цитата по «Лента.ру»)

Вильфанд также отметил, что в России климат меняется в два с половиной раза быстрее, чем в среднем по миру, за исключением юга Западной Сибири. Температура в Москве за 30 лет увеличилась более чем на 1 градус, а январская температура возросла на 3 градуса. Количество опасных природных явлений также растет, что является следствием изменения климата.

В Москве летняя температура за 30 лет изменилась более чем на 1 градус — это невиданная прежде скорость. Климат нашей планеты менялся всегда, но эволюционно, в течение тысячелетий, а тут 30 лет. Январь в Москве также стал более чем на 3 градуса теплее, количество опасных природных явлений постоянно увеличивается — это тоже последствие изменения климата.

Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра России (цитата по «Лента.ру»)
В 2023 году около 16% территории России подверглись погодным аномалиям, по данным Росгидромета. Температуры выше климатической нормы отмечались на большинстве территории страны, за исключением отдельных районов Чукотки.

Евгений Тишковец из Центра «Фобос» подтвердил «Аргументам и Фактам», что с ростом жары повышается риск возникновения смерчей, частота которых в последние годы увеличилась. За первую половину лета 2024 года Москву уже дважды угрожали смерчи, хотя за последние 100 лет таких случаев было всего три. Жаркая погода в Центральной России держится уже две недели, с «египетскими ночами» в Москве, когда температура не опускалась ниже +20°С.

Самое разрушительное торнадо в центральной части России произошло 40 лет назад и известно как «Ивановское торнадо». В июне 1984 года в Ивановской области столкновение двух атмосферных фронтов вызвало не менее восьми смерчевых воронок, которые повредили леса, здания и автомобили, унеся жизни 100 человек и ранив 804.

Для формирования смерчей необходимы грозовое облако, сильная конвекция и столкновение горячего и холодного фронтов. Наука пока не может точно прогнозировать появление смерчей, даже в США, где эта проблема более актуальна.

На юге России и в регионах Северного Кавказа и Дальнего Востока также держится опасная жара. В Ростовской и Астраханской областях температура достигает 40−42 градусов, на Ставрополье до 40 градусов, в Краснодарском крае — до 41 градуса, а на черноморском побережье температура морской воды повысилась до 37 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Роман Вильфанд также отметил высокие температуры до 36−38 градусов в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чеченской Республике и Карачаево-Черкесии, что сопровождается сильными дождями и ветром до 25 м/с. В Якутии и на юге региона высокая температура способствует увеличению пожарной опасности. На юге Якутии, в Бурятии и Забайкальском крае уже наблюдается высокий уровень пожарной опасности.

В семи регионах России 12 июля ожидаются ливни с грозой, градом и сильными порывами ветра. В частности, в Хакасии, центральных южных районах Красноярского края, на Алтае, в Кемеровской и Оренбургской областях, Челябинской области и Башкортостане прогнозируются очень сильные дожди, грозы, град и ветер до 26 м/с.

Нина Лютикова

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