Где находится самая опасная гора в мире (фото)

На границе Пакистана и Китая на горном хребте Каракорум расположилась мечта многих альпинистов — гора Чогори, известная также под названием К2. Ее высота составляет 8611 метров над уровнем моря — всего на 237 метров ниже, чем знаменитый Эверест.
Чогори является второй по высоте горной вершиной в мире и первой по уровню смертности на ней. Маршрут на вершину К2 считается крайне сложным
Найдется не более 300 человек, которым удалось покорить вершину Чогори. К тому же, практически никто из них не смог взобраться на нее дважды. По официальной статистике, так называемая «смертность горы» составляет 25%. Однако точно сказать, сколько человек погибли здесь, невозможно: многие альпинисты, совершающие восхождение, считаются пропавшими без вести.
Екатерина Гура