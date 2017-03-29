Где находится самая опасная гора в мире (фото)

На границе Пакистана и Китая на горном хребте Каракорум расположилась мечта многих альпинистов — гора Чогори, известная также под названием К2. Ее высота составляет 8611 метров над уровнем моря — всего на 237 метров ниже, чем знаменитый Эверест.

Чогори является второй по высоте горной вершиной в мире и первой по уровню смертности на ней. Маршрут на вершину К2 считается крайне сложным из-за правильной пирамидальной формы горы с крутыми снежными откосами. Кроме того, опасности для альпинистов представляют плохая погода в этой местности, регулярные лавины, падение камней и трещины в горе.

Найдется не более 300 человек, которым удалось покорить вершину Чогори. К тому же, практически никто из них не смог взобраться на нее дважды. По официальной статистике, так называемая «смертность горы» составляет 25%. Однако точно сказать, сколько человек погибли здесь, невозможно: многие альпинисты, совершающие восхождение, считаются пропавшими без вести.

Из-за своей печальной статистики К2 называют «горой смерти» или «горой-убийцей». Но, несмотря на это, многие экстремалы по всему миру по-прежнему мечтают ее покорить.

Екатерина Гура