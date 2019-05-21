Дрон снял террасные поля в Китае (видео)

Террасные поля в Китае показали с высоты птичьего полета. Видео записано в уезде Дафан, в горной провинции Гуйчжоу, сообщает People's Daily.
Завораживающее зрелище — результат продуманного посева разных культур. Чередование цветов создает живописную мозаику, которая привлекает фотографов, блогеров и туристов. Это приносит дополнительные средства в местные бюджеты.
Весной, в период цветения рапса или садовых деревьев, на китайской железной дороге даже работают специальные маршруты для желающих полюбоваться природой.
Террасное земледелие — необходимость в условиях гор и предгорий. Оно издавна практикуется в Китае, Вьетнаме, Бутане, Индонезии, Филиппинах и в других странах. Поля располагаются на нескольких уровнях в виде широких ступеней. Террасы помогают защищать почву от эрозии из-за стока вод.