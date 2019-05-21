Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самое жуткое метро в мире: метрополитен в Омске (фото)
700 тысяч рублей за советский грузовик «Баба Яга» (фото)
Болезни от еды: чем опасен западный тип питания
Дочь вручила 83-летнему Алену Делону награду в Каннах
Где у Зеленского нашли недвижимость?
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян Современные технологии добрались и до Пенсионного фонда
Алибасов сообщил в инстаграме, что умерла Людмила Николаева
Что сказал Дробыш о выступлении Лазарева
Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голосе. Дети»
Бондарчук с Андреевой и Крус с Бандерасом на премьерах в Каннах
700 тысяч рублей за советский грузовик «Баба Яга» (фото)
Машины, которые нельзя оставлять на солнце
Как танцевать на шесте: советы для новичков
Миддлтон в цветочном платье показала свой сад королеве Елизавете
Так ли трагична жизнь без секса, как принято думать
Ученые предупредили о смертельной опасности соков
Покупать квартиры в Москве стало невыгодно
Москвичи назвали самое страшное соседство
Фоторепортажи
34В Москве прошел Парад Победы
10Инаугурация Владимира Зеленского
17:08 (мск), источник: Погода Mail.ru

Дрон снял террасные поля в Китае (видео)

Живописная мозаика.

Террасные поля в Китае показали с высоты птичьего полета. Видео записано в уезде Дафан, в горной провинции Гуйчжоу, сообщает People's Daily.

Завораживающее зрелище — результат продуманного посева разных культур. Чередование цветов создает живописную мозаику, которая привлекает фотографов, блогеров и туристов. Это приносит дополнительные средства в местные бюджеты.

Весной, в период цветения рапса или садовых деревьев, на китайской железной дороге даже работают специальные маршруты для желающих полюбоваться природой.

Террасное земледелие — необходимость в условиях гор и предгорий. Оно издавна практикуется в Китае, Вьетнаме, Бутане, Индонезии, Филиппинах и в других странах. Поля располагаются на нескольких уровнях в виде широких ступеней. Террасы помогают защищать почву от эрозии из-за стока вод.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Читайте также

Здоровье
Меланома: как распознать болезнь вовремя Сегодня, в День диагностики меланомы мы поговорим о том, как распознать болезнь вовремя и сохранить себе жизнь.
Hi-Tech
Представлен флагман Honor с лучшей камерой и классной ценой Главный конкурент Xiaomi Mi 9?
Кино
Дочь вручила 83-летнему Алену Делону награду в Каннах Во Франции продолжается престижный киносмотр
Авто
700 тысяч рублей за советский грузовик «Баба Яга» (фото) В Сети выставили на продажу «новые» грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, которые не выпускаются больше четверти века
Недвижимость
Электронная подпись оставила мужчину без квартиры
История россиянки о жизни в Чехии
Пять культовых предметов быта из 70-х
В Петербурге продают очень дешевые квартиры. Кто в этом виноват?
Дети
90-летняя мама впервые встретилась с 70-летней дочкой Они всю жизнь искали друг друга, а их встрече помог анализ ДНК
Леди
Кейт Миддлтон в цветочном платье показала свой сад королеве Елизавете Герцогиня выбрала для прогулки стильное макси-платье Erdem.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Стеклянные блоки в интерьере: где, как и почему их стоит применять
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»