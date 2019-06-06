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16:11 (мск), источник: Погода Mail.ru

Стена песка обрушилась на город в Техасе (видео)

Скорость ветра достигала 96 км в час.

Стихия продолжает бушевать в отдельных американских штатах. После серии наводнений и торнадо здесь столкнулись и с масштабной песчаной бурей.

Огромная стена песка обрушилась на город Лаббок в Техасе.

На обнародованном 6 июня видео команда детей играет в бейсбол. В следующую секунду они замечают песчаную бурю и растерянно замирают.

Во время загрузки произошла ошибка.

Феномен под названием хабуб часто встречается в Египте, Индии и Аравии, но для США это достаточно редкое явление. Хабуб иногда предшествует грозе и ливням. Это часть вихря в мощных кучево-дождевых облаках или наклоненном смерче.

Скорость ветра в Лаббоке достигала 96 км/ч. Местным жителям посоветовали не покидать помещения.

Анна Лысенко

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