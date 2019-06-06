Стена песка обрушилась на город в Техасе (видео)
Скорость ветра достигала 96 км в час.
Скорость ветра достигала 96 км в час.
Стихия продолжает бушевать в отдельных американских штатах. После серии наводнений и торнадо здесь столкнулись и с масштабной песчаной бурей.
Огромная стена песка обрушилась на город Лаббок в Техасе.
На обнародованном 6 июня видео команда детей играет в бейсбол. В следующую секунду они замечают песчаную бурю и растерянно замирают.
Феномен под названием хабуб часто встречается в Египте, Индии и Аравии, но для США это достаточно редкое явление. Хабуб иногда предшествует грозе и ливням. Это часть вихря в мощных
Скорость ветра в Лаббоке достигала 96 км/ч. Местным жителям посоветовали не покидать помещения.
Анна Лысенко
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