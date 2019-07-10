Ученые открыли необычный астероид
У него нетипичная орбита и неожиданный размер.
У него нетипичная орбита и неожиданный размер.
Астрономы обнаружили очень необычный астероид с самым коротким периодом вращения вокруг Солнца. 2019 LF6 облетает вокруг него за 151 день. На одном из отрезков он выходит за орбиту Венеры, а на другом приближается к Меркурию.
Самый короткий «год» астероида — не единственная его особенность. Ученых удивил и размер небесного тела — около километра. Они недоумевают, как такой крупный объект до сих пор оставался незамеченным. Скорее всего, предполагают астрономы, все дело в его необычной орбите.
2019 LF6 — один из группы околоземных астероидов Атиры. Их орбиты полностью находятся внутри орбиты Земли. Первый из 20 астероидов группы был обнаружен в 2003 году и назван в честь богини
2019 LF6 был обнаружен с помощью камеры Zwicky Transient Facility в Паломарской обсерватории (Калифорния). Эта камера ранее обнаружила около 100 околоземных астероидов и около 2000 астероидов, вращающихся в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.
Анна Лысенко