Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мать обматерившего Путина грузина выступила с заявлением
Апина в «ночнушке» и с гитарой очаровала поклонников
Врач обнаружил в горле пациентки живую пиявку
Звезда «Не родись красивой» напугала поклонников фото в гриме
Назван самый грязный город России
Атомный реактор на морском днеКак выглядит затонувшая подлодка «Комсомолец» (фото, видео)
45-летняя Анна Михалкова потрясла снимком в купальнике
"Меня муж послал": Лолита назвала причину развода
Габуния спит с директором «Рустави 2»: в Грузии сделали заявление
В Крыму на пляже нашли страшную находку
Ирина Пегова увезла дочку на отдых во Францию
Почему новорожденные так классно пахнут
Семейная пара долгожителей — о браке длиной в 72 года
Мистика и ностальгия по 90-м: вышел новый клип Димы Билана
Водка страшнее героина
8 способов понять, что человек для вас опасен
Российские вокзалы, которые мы больше не увидим: фото
Молодая семья состарилась в очереди на жилье
Фоторепортажи
10Ландшафты, похожие на абстрактные картины
16Сибирский разлив: в Иркутской области затоплены тысячи домов
13:25 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые открыли необычный астероид

У него нетипичная орбита и неожиданный размер.

Астрономы обнаружили очень необычный астероид с самым коротким периодом вращения вокруг Солнца. 2019 LF6 облетает вокруг него за 151 день. На одном из отрезков он выходит за орбиту Венеры, а на другом приближается к Меркурию.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Осенью к Земле приблизится опасный астероид

Самый короткий «год» астероида — не единственная его особенность. Ученых удивил и размер небесного тела — около километра. Они недоумевают, как такой крупный объект до сих пор оставался незамеченным. Скорее всего, предполагают астрономы, все дело в его необычной орбите.

2019 LF6 — один из группы околоземных астероидов Атиры. Их орбиты полностью находятся внутри орбиты Земли. Первый из 20 астероидов группы был обнаружен в 2003 году и назван в честь богини матери-земли Атиры индейского племени пауни.

2019 LF6 был обнаружен с помощью камеры Zwicky Transient Facility в Паломарской обсерватории (Калифорния). Эта камера ранее обнаружила около 100 околоземных астероидов и около 2000 астероидов, вращающихся в поясе астероидов между Марсом и Юпитером.

Анна Лысенко

Читайте также

Здоровье
В известной московской клинике погибла пациентка СК и Росздравнадзор проверят ГК «Медси» после смерти пациентки.
Hi-Tech
Huawei разрушит монополию Android Хронология и новые повороты конфликта.
Авто
Внешность Mitsubishi Pajero Sport сделали «двухэтажной» Таиландское подразделение марки Mitsubishi опубликовало видео, которое раскрывает дизайн обновлённого внедорожника
Кино
Умер актер фильма «Люди в черном» Рип Торн скончался на 89-м году жизни
Недвижимость
Больше трети россиян оказались недовольны качеством услуг ЖКХ
Россияне стали активно скупать недвижимость в Грузии
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Обвал после бума: как рынок жилья отреагирует на новые правила строительства
Популярные темы на «Детях»
"Туда тоже можно" (с) 587
Посещения родных в роддоме 428
Звёзды Голливуда в молодости и сейчас. 277
Хамство или..яжемать? Рабочие вопросы 227
Леди
Неожиданные пластические операции звезд Увеличение груди, ягодиц, пластика носа и ушей – этим уже никого не удивишь. А что насчет звезд, попробовавших экзотику?
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»