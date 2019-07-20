Народные приметы на 20 июля: смотрим на небо
Красный закат — к ветру.
Красный закат — к ветру.
В православной церкви 20 июля почитается память преподобной Евфросинии, в народе — Авдотьи Сеногнойки.
В этот период идут дожди, которые мешают заготовке сена и жатве. «Сгребешь сено в кучи, так не страшны и тучи», — приговаривали крестьяне. В огороде начинали повторно засевать редис, высаживать землянику.
Если на Авдотью идет дождь, будет мокро еще несколько недель, подметили наши предки. Если солнце садится на фоне багрянца, следующий день будет ветреным.