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09:40 (мск), источник: Погода Mail.ru

Народные приметы на 20 июля: смотрим на небо

Красный закат — к ветру.

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Источник: Reuters

В православной церкви 20 июля почитается память преподобной Евфросинии, в народе — Авдотьи Сеногнойки.

В этот период идут дожди, которые мешают заготовке сена и жатве. «Сгребешь сено в кучи, так не страшны и тучи», — приговаривали крестьяне. В огороде начинали повторно засевать редис, высаживать землянику.

Если на Авдотью идет дождь, будет мокро еще несколько недель, подметили наши предки. Если солнце садится на фоне багрянца, следующий день будет ветреным.

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