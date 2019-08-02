Настоящую форму Млечного Пути показали в 3D
Она напоминает букву S.
Она напоминает букву S.
Изогнутую форму нашей галактики Млечный Путь показали в трехмерной модели.
Это самая подробная карта из всех, в которой используются прямые расстояния до отдельных звезд. Она опубликована в журнале Science.
С помощью телескопа в чилийской обсерватории
Цефеиды на 3D-модели обозначены яркими точками. Их расположение на трехмерной модели позволяет увидеть
«Наша карта показывает, что диск Млечного Пути не плоский, — говорит соавтор исследования Пшемек Мроз. — Впервые нам удалось использовать отдельные объекты, чтобы показать это в трех измерениях».
График, среди прочего, поможет астрономам понять, как развивалась наша галактика. Например, звезды одного возраста на нем оказались сгруппированы в узкие дуги.
Анна Лысенко