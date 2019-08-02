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12:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Настоящую форму Млечного Пути показали в 3D

Она напоминает букву S.

Изогнутую форму нашей галактики Млечный Путь показали в трехмерной модели.

Это самая подробная карта из всех, в которой используются прямые расстояния до отдельных звезд. Она опубликована в журнале Science.

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Источник: Jan Skowron/OGLE/Astronomical Observatory, Univ. Warsaw
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С помощью телескопа в чилийской обсерватории Лас-Кампанас команда ученых из Университета Варшавы измерила расстояния между цефеидами — пульсирующими переменными звёздами. Для астрономов эти желтые яркие гиганты, которые в 100 тысяч раз ярче Солнца, являются ориентирами для определения расстояний до удалённых объектов.

Цефеиды на 3D-модели обозначены яркими точками. Их расположение на трехмерной модели позволяет увидеть S-образную форму диска Млечного Пути.

«Наша карта показывает, что диск Млечного Пути не плоский, — говорит соавтор исследования Пшемек Мроз. — Впервые нам удалось использовать отдельные объекты, чтобы показать это в трех измерениях».

График, среди прочего, поможет астрономам понять, как развивалась наша галактика. Например, звезды одного возраста на нем оказались сгруппированы в узкие дуги.

Анна Лысенко

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