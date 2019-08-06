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13:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

Обнаружены «останки» одной из первых звезд во Вселенной

Они спрятаны внутри другой звезды, почти такой же древней.

Источник: Wise, Abel, Kaehler (KIPAC/SLAC)

Астрономы обнаружили следы одной из первых звезд после Большого взрыва, породившего Вселенную 13,8 миллиарда лет назад.

Они спрятаны внутри почти такой же старой звезды, пишут ученые в исследовании, опубликованном в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters. Она находится на расстоянии 35 тысяч световых лет от Земли по другую сторону Млечного Пути.

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Это красный гигант с исключительно низким содержанием тяжелых элементов и железа, сформировавшийся после взрыва древней звезды. Он получил название SMSS J160540.18−144323.1.

Именно химический состав и указывает на древний возраст «останков». Звезды «первого поколения» не содержали металлов и были огромными — в 100 раз массивнее нашего Солнца, сообщили астрономы в новом исследовании. Из-за своих размеров они также были недолговечны.

«Мы нашли машину времени, которая возвращает нас к самым ранним звездам Вселенной», — говорится в заявлении ведущего автора исследования Томаса Нордландера, астронома из Австралийского национального университета.

Ученым известно, что первые звезды появились из облаков пыли и газа примерно через 200 миллионов лет после Большого взрыва. Однако некоторые модели намекают на то, что рождение звезд началось еще раньше, когда Вселенной было всего 30 миллионов лет. Астрономы постоянно ищут следы первых звезд, погибших при взрывах сверхновых.

Анна Лысенко

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