США накрыла новая волна ливней и торнадо
В стране продолжаются наводнения.
В стране продолжаются наводнения.
Лето во многих регионах США остается экстремальным.
Крупный торнадо пронесся мимо офисного здания в Спрингфилде, штат
На Балтимор обрушились ливни, которые привели к подтоплениям. Крупные грозы с градом наблюдались также в Теннесси, Миссисипи, Миссури, Арканзасе, Северной Каролине, Вирджинии, Мэриленде.
В трех аэропортах
Неблагоприятные прогнозы озвучены для многих штатов до конца недели. В стране ожидаются ливни, грозы, град и наводнения.
Экстремальная погода в США наблюдается с начала года. Зимой в «теплых» штатах держались очень низкие температуры. На Гавайях и в Калифорнии выпал снег. После 7 лет аномальной засухи на Калифорнию обрушились ливни, которые привели к серьезным подтоплениям. В весенние и летние месяцы те или иные регионы страны страдали от серьезных наводений и разрушительных торнадо.
Анна Лысенко