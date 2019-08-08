Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Лагерь бездомных вырос прямо в центре Мадрида Палатки и одежда, которая сушится на веревках. Такая картина — не то, чего ожидаешь увидеть в центре Мадрида
Фоторепортажи
18Шарлиз Терон отмечает 44-летие
12На территории воинской части в Красноярском крае прогремел взрыв
16:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

США накрыла новая волна ливней и торнадо

В стране продолжаются наводнения.

Лето во многих регионах США остается экстремальным.

Крупный торнадо пронесся мимо офисного здания в Спрингфилде, штат Нью-Джерси. По оценкам метеорологов, его скорость достигла 113 километров в час, сообщает WCVB.

Во время загрузки произошла ошибка.

На Балтимор обрушились ливни, которые привели к подтоплениям. Крупные грозы с градом наблюдались также в Теннесси, Миссисипи, Миссури, Арканзасе, Северной Каролине, Вирджинии, Мэриленде.

В трех аэропортах Нью-Йорка отменили около 700 рейсов, сообщает Daily Mail.

Неблагоприятные прогнозы озвучены для многих штатов до конца недели. В стране ожидаются ливни, грозы, град и наводнения.

Экстремальная погода в США наблюдается с начала года. Зимой в «теплых» штатах держались очень низкие температуры. На Гавайях и в Калифорнии выпал снег. После 7 лет аномальной засухи на Калифорнию обрушились ливни, которые привели к серьезным подтоплениям. В весенние и летние месяцы те или иные регионы страны страдали от серьезных наводений и разрушительных торнадо.

Анна Лысенко

Читайте также

Здоровье
Мужчине по ошибке сделали обрезание За ошибку врачей он получил компенсацию в 20 тыс. фунтов (примерно 1,5 млн рублей).
Hi-Tech
Чернобыльская водка выходит на прилавки Говорят, что это безопасно.
Авто
Очень красивые «Жигули»: фото уникального ВАЗ-2102 Есть такие автомобили, мимо которых пройти сложно. Они притягивают взгляд, заставляют рассмотреть детали
Кино
30-летняя возлюбленная Петросяна раскритиковала «Юмориста» Татьяна Брухунова поделилась впечатлениями от просмотра дебютной картины Михаила Идова с подписчиками в инстаграме
Недвижимость
Беспросветная нищета и жизнь на могилах: как живут Филиппины
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Как выглядит самый большой город на вечной мерзлоте
В России подскочили цены на жилье
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 257
Чудовище, а не ребенок 239
Дружба детей и разное отношение к этому родителей 222
это лицо такое)))) 109
Леди
Виторган показал романтичное фото с молодой возлюбленной Звездная пара отдыхает на море в Греции.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьМобильнаяРедакцияИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»