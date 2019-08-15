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14:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

Дрожащий кенгуру вызвал переполох в соцсетях (видео)

Всем захотелось его согреть.

Джоан Арроусмит с родными заметила кенгуру на заднем дворе своего дома в Толми на северо-востоке австралийского штата Виктория.

Животное дрожало и выглядело замерзшим. Именно так подумала Джоан, ведь в регионе выпал снег, а температура ночью опускается до минус 6. «Хочется согреть его у камина», — подписала женщина размещенное в соцсетях видео.

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Ролик вызвал настоящий переполох. Австралийцы, которые уже больше недели наблюдают аномальные снегопады, начали беспокоиться о том, насколько сильно мерзнут кенгуру при такой погоде.

Впрочем, специалисты поспешили успокоить волнующихся. Кенгуру дрожит вовсе не из-за холода, рассказал главный управляющий австралийского парка рептилий Тим Фолкнер в комментарии Daily Mail Australia.

По словам специалиста, напряженная вытянутая поза животного говорит о том, что он чувствует угрозу. «Возможно, он почувствовал людей непосредственной близости. Кенгуру использует язык тела, чтобы сказать: “Посмотри, какой я большой”», — говорит Фолкнер.

По данным зоологов, кенгуру вполне способны выдерживать непродолжительные минусовые температуры и снег.

Анна Лысенко

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