Дрожащий кенгуру вызвал переполох в соцсетях (видео)
Всем захотелось его согреть.
Всем захотелось его согреть.
Джоан Арроусмит с родными заметила кенгуру на заднем дворе своего дома в Толми на
Животное дрожало и выглядело замерзшим. Именно так подумала Джоан, ведь в регионе выпал снег, а температура ночью опускается до минус 6. «Хочется согреть его у камина», — подписала женщина размещенное в соцсетях видео.
Ролик вызвал настоящий переполох. Австралийцы, которые уже больше недели наблюдают аномальные снегопады, начали беспокоиться о том, насколько сильно мерзнут кенгуру при такой погоде.
Впрочем, специалисты поспешили успокоить волнующихся. Кенгуру дрожит вовсе не
По словам специалиста, напряженная вытянутая поза животного говорит о том, что он чувствует угрозу. «Возможно, он почувствовал людей непосредственной близости. Кенгуру использует язык тела, чтобы сказать: “Посмотри, какой я большой”», — говорит Фолкнер.
По данным зоологов, кенгуру вполне способны выдерживать непродолжительные минусовые температуры и снег.
Анна Лысенко