Погодные приметы на 14 сентября: началось бабье лето
В этот день делаем прогнозы на осень и зиму.
В этот день делаем прогнозы на осень и зиму.
14 сентября наступает бабье лето. Оно не обязательно должно быть теплым. В народе подметили: если бабье лето ненастное, то осень сухая. Если сухое и жаркое, то осенние месяцы будут дождливыми. Если погода в этот день теплая, то и вся зима теплой будет.
Южный ветер дует — к теплой и сырой зиме. Если гуси улетают, то зима будет ранней. Если ветер
Мухи кусаются больно — к непогоде. Скворцы еще не летят на юг — осень будет затяжной.