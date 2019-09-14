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10:06 (мск), источник: Погода Mail.ru

Погодные приметы на 14 сентября: началось бабье лето

В этот день делаем прогнозы на осень и зиму.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +20° 73% 768 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Агентство «Москва»

14 сентября наступает бабье лето. Оно не обязательно должно быть теплым. В народе подметили: если бабье лето ненастное, то осень сухая. Если сухое и жаркое, то осенние месяцы будут дождливыми. Если погода в этот день теплая, то и вся зима теплой будет.

Южный ветер дует — к теплой и сырой зиме. Если гуси улетают, то зима будет ранней. Если ветер из-под солнца, то в зимние месяца будут часто дуть северные ветра.

Мухи кусаются больно — к непогоде. Скворцы еще не летят на юг — осень будет затяжной.

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