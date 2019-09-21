Мертвая галактика подала признаки «жизни»
Недавно здесь рождались новые звезды.
Недавно здесь рождались новые звезды.
Карликовая эллиптическая галактика Messier 110 в созвездии Андромеды оказалась не такой «мертвой», как считалось ранее.
Благодаря новым снимкам космического телескопа «Хаббл» астрономы обнаружили признаки скопления молодых голубых звезд в центре галактики. Возможно, процессы звездообразования здесь еще не угасли окончательно.
M110 находится на расстоянии 2,9 млн световых лет от Земли. Это самый яркий спутник Туманности Андромеды.
Карликовые эллиптические галактики имеют сравнительно небольшой размер и низкую светимость. Их снимки не выглядят такими впечатляющими, как фото спиральных галактик с рукавами и ярким ядром. Но изучение таких объектов очень важно для понимания эволюции галактик в целом.
Анна Лысенко