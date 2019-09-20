Ученые: что-то в космосе «убивает» галактики
Астрономы попытаются понять эти процессы.
Астрономы попытаются понять эти процессы.
Все галактики во Вселенной имеют свой жизненный цикл. На их эволюцию влияют не только внутренние процессы, но и внешнее окружение. Иногда галактики погибают, но что именно к этому приводит, ученые понимают не до конца.
Группа из 30 международных экспертов под руководством ученых из Канады приступила к новой исследовательской программе VERTICO, цель которой — обнаружить процессы, которые приводят к концу звездообразования и гибели звездных систем, сообщает The Conversation.
Они будут использовать комплекс радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array в Чили, чтобы обнаружить облака ионизированного водорода в 51 галактике из Скопления Девы. Водород — основное «топливо» для образования новых звезд.
Галактические скопления, как упомянутое Скопление Девы, - это одни из самых больших структур во Вселенной. Астрономы считают их самой экстремальной средой для существования галактик.
Ученые надеются не только нанести на карту очаги звездообразования, но и пролить свет на закономерности гибели галактик.
Анна Лысенко