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13:28 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые: что-то в космосе «убивает» галактики

Астрономы попытаются понять эти процессы.

Источник: NASA
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Все галактики во Вселенной имеют свой жизненный цикл. На их эволюцию влияют не только внутренние процессы, но и внешнее окружение. Иногда галактики погибают, но что именно к этому приводит, ученые понимают не до конца.

Группа из 30 международных экспертов под руководством ученых из Канады приступила к новой исследовательской программе VERTICO, цель которой — обнаружить процессы, которые приводят к концу звездообразования и гибели звездных систем, сообщает The Conversation.

Они будут использовать комплекс радиотелескопов Atacama Large Millimeter Array в Чили, чтобы обнаружить облака ионизированного водорода в 51 галактике из Скопления Девы. Водород — основное «топливо» для образования новых звезд.

Галактические скопления, как упомянутое Скопление Девы, ­- это одни из самых больших структур во Вселенной. Астрономы считают их самой экстремальной средой для существования галактик.

В скоплениях действуют мощные гравитационные силы, которые разгоняют галактики до огромных скоростей, «перегревают» плазму между галактиками и вызывают другие процессы. Именно здесь галактики активно взаимодействуют друг с другом. Из-за такого взаимодействия в некоторых галактиках останавливается звездообразование, другие погибают.

Ученые надеются не только нанести на карту очаги звездообразования, но и пролить свет на закономерности гибели галактик.

Анна Лысенко

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