Дрон снял последствия разрушительного торнадо в США (видео)
Более двух десятков домов пострадали, но человеческих жертв нет.
Более двух десятков домов пострадали, но человеческих жертв нет.
Американец Райан Цвифельхофер, пилотируя свой дрон в округе Чиппева в штате Висконсин, показал последствия разрушительного торнадо, пронесшегося в этом районе в ночь с 24 на 25 сентября.
В результате стихии были повалены деревья, опрокинуты автомобили, а также повреждены дома и линии электропередач. К счастью, погибших нет, но несколько человек получили небольшие травмы.
Екатерина Гура