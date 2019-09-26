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17:33 (мск), источник: Погода Mail.ru

Дрон снял последствия разрушительного торнадо в США (видео)

Более двух десятков домов пострадали, но человеческих жертв нет.

Американец Райан Цвифельхофер, пилотируя свой дрон в округе Чиппева в штате Висконсин, показал последствия разрушительного торнадо, пронесшегося в этом районе в ночь с 24 на 25 сентября.

В результате стихии были повалены деревья, опрокинуты автомобили, а также повреждены дома и линии электропередач. К счастью, погибших нет, но несколько человек получили небольшие травмы.

Екатерина Гура

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