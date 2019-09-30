Невероятное северное сияние показали в таймлапсе
На конец сентября приходится пик этого явления.
На конец сентября приходится пик этого явления.
Над городом Оулу в Финляндии наблюдали необычайно яркое северное сияние.
Очевидец Петри Пуурунен снял захватывающее «шоу» вдоль реки Кииминкийоки. На севере страны полярное сияние можно увидеть почти каждую ночь с сентября по март. А вот на юге его наблюдают лишь 10−20 ночей в год.
В прошедшие выходные яркое полярное сияние наблюдали во многих странах на севере Европы. Как известно, его пик приходится на периоды, ближайшие к весеннему и осеннему равноденствиям.
Анна Лысенко