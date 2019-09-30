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13:48 (мск), источник: Погода Mail.ru

Невероятное северное сияние показали в таймлапсе

На конец сентября приходится пик этого явления.

Над городом Оулу в Финляндии наблюдали необычайно яркое северное сияние.

Очевидец Петри Пуурунен снял захватывающее «шоу» вдоль реки Кииминкийоки. На севере страны полярное сияние можно увидеть почти каждую ночь с сентября по март. А вот на юге его наблюдают лишь 10−20 ночей в год.

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В прошедшие выходные яркое полярное сияние наблюдали во многих странах на севере Европы. Как известно, его пик приходится на периоды, ближайшие к весеннему и осеннему равноденствиям.

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Анна Лысенко

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