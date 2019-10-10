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13:04 (мск), источник: Погода Mail.ru

Центр Млечного Пути показали на невероятном фото

Снимок получен инфракрасными камерами на орбите.

Источник: NASA

В NASA поделились уникальным снимком центра нашей галактики, сделанным космическим телескопом «Спитцер».

Эта зона Млечного пути невидима в оптическом диапазоне из-за облаков межзвездной пыли и газа, ослабляющих идущий от звезд свет. Рассмотреть ее можно только в диапазонах инфракрасных, рентгеновских и гамма-лучей.

В частности, «Спитцер» оснащен мощными инфракрасными камерами, которым удается «прорваться» сквозь завесу.

Галактический центр Млечного Пути — сравнительно небольшая область на расстоянии 8,5 килопарсек от нашей Солнечной системы, в направлении созвездия Стрельца. Это космическая «лаборатория», в которой происходят процессы звёздообразования. Предположительно, в самом центре ядра галактики находятся две сверхмассивные черные дыры.

Анна Лысенко

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