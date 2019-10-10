Центр Млечного Пути показали на невероятном фото
Снимок получен инфракрасными камерами на орбите.
Снимок получен инфракрасными камерами на орбите.
В NASA поделились уникальным снимком центра нашей галактики, сделанным космическим телескопом «Спитцер».
В частности, «Спитцер» оснащен мощными инфракрасными камерами, которым удается «прорваться» сквозь завесу.
Галактический центр Млечного Пути — сравнительно небольшая область на расстоянии 8,5 килопарсек от нашей Солнечной системы, в направлении созвездия Стрельца. Это космическая «лаборатория», в которой происходят процессы звёздообразования. Предположительно, в самом центре ядра галактики находятся две сверхмассивные черные дыры.
Анна Лысенко