«Хаббл» сфотографировал межзвездного «пришельца»
Космический телескоп «Хаббл» снял межзвездную комету 2I/Борисов, пролетающую мимо Солнца на огромной скорости 175 тысяч километров в час. Это одна из самых быстрых комет в истории наблюдений.
Космический телескоп «Хаббл» снял межзвездную комету 2I/Борисов, пролетающую мимо Солнца на огромной скорости 175 тысяч километров в час. Это одна из самых быстрых комет в истории наблюдений.
Комету летом этого года открыл астроном Геннадий Борисов из крымского поселка Научное. Это второй известный нам межзвездный объект. Первым стал астероид 1I/Оумуамуа, обнаруженный в октябре 2017 года.
В начале сентября обсерватория Джемини на Гавайях сделала цветной снимок кометы. В октябре «Хаббл» наблюдал комету на расстоянии примерно 420 миллионов километров от Земли.
На первом из новых снимков комета сфотографирована на фоне спиральной галактики 2MASX J10500165−0152029. На этом изображении 2I/Борисов удалена от Земли на 326 миллионов километров.
На втором изображении комета снята во время максимального приближения к Солнцу на расстоянии 298 миллионов километров от Земли. Здесь она подверглась большому нагреву. Ученые даже предполагали, что под действием излучения она может расколоться на куски, как это произошло с кометой C/2012 S1 (ISON) в 2013 году.
Наблюдения «Хаббла» дадут ученым возможность оценить размер ядра кометы и ее диаметр. Уже сейчас понятно, что ядро в 15 раз меньше, чем предполагалось.
Анна Лысенко