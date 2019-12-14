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11:51 (мск), источник: Погода Mail.ru

Спутник снял, как цветет Балтийское море

Это видно даже из космоса.

Источник: ESA

Спутник миссии Copernicus Sentinel-2 сделал снимок быстрого распространения фитопланктона в Балтийском море.

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Хлорофилл, который фитопланктон использует для фотосинтеза, окрашивает воду в зеленый цвет, который хорошо виден даже из космоса.

Фото было получено еще в середине лета, но обнародовано только сейчас. Самые высокие концентрации водорослей наблюдаются в центральной части Балтики и вокруг шведского острова Готланд, который виден на снимке слева.

По словам экспертов, Балтийское море сталкивается со многими серьезными проблемами, включая загрязнение токсичными веществами, дефицит глубоководного кислорода и распространение цианобактерий, которые негативно влияют на экосистему и туризм.

Анна Лысенко

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