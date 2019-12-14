Спутник снял, как цветет Балтийское море
Это видно даже из космоса.
Это видно даже из космоса.
Спутник миссии Copernicus Sentinel-2 сделал снимок быстрого распространения фитопланктона в Балтийском море.
Хлорофилл, который фитопланктон использует для фотосинтеза, окрашивает воду в зеленый цвет, который хорошо виден даже из космоса.
Фото было получено еще в середине лета, но обнародовано только сейчас. Самые высокие концентрации водорослей наблюдаются в центральной части Балтики и вокруг шведского острова Готланд, который виден на снимке слева.
По словам экспертов, Балтийское море сталкивается со многими серьезными проблемами, включая загрязнение токсичными веществами, дефицит глубоководного кислорода и распространение цианобактерий, которые негативно влияют на экосистему и туризм.
Анна Лысенко