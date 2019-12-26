Опубликованы лучшие видео северного сияния
Подборка самых впечатляющих роликов из Арктики.
Подборка самых впечатляющих роликов из Арктики.
Охотники за северным сиянием отобрали лучшие видео с этим красивейшим явлением за последнее десятилетие.
Ролики были сняты в Арктике разными операторами, астрофотографами и пейзажистами из Канады, Норвегии, Исландии, Германии и других стран.
Ранее журналисты назвали лучшие места в России для наблюдений за полярным сиянием. Среди них — Ловозеро, Териберка, Мурманск и другие места.
Анна Лысенко