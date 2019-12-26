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15:00 (мск), источник: Погода Mail.ru

Опубликованы лучшие видео северного сияния

Подборка самых впечатляющих роликов из Арктики.

Охотники за северным сиянием отобрали лучшие видео с этим красивейшим явлением за последнее десятилетие.

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Ролики были сняты в Арктике разными операторами, астрофотографами и пейзажистами из Канады, Норвегии, Исландии, Германии и других стран.

Ранее журналисты назвали лучшие места в России для наблюдений за полярным сиянием. Среди них — Ловозеро, Териберка, Мурманск и другие места.

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Анна Лысенко

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