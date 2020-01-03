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10:16 (мск), источник: Погода Mail.ru

Река в Шотландии покрылась гигантскими «блинами»

Редкое природное явление.

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Егерь из Шотландии Питер Маккинни увидел на реке в Дюннаре странные ледяные образования, напоминающие гигантские блины или коржи для пиццы.

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Мужчина поставил на один из «блинов» банку с газировкой, чтобы показать их размер. По словам шотландца, на реке было около 30 таких сверкающих на солнце дисков, пишет Daily Mail.

Маккинни говорит, что за 35 лет работы егерем видит это природное явление не впервые, но еще никогда ему не попадались такие огромные «блины».

По данным метеорологов, ледяные круги образуются на реках или ручьях во время резкого похолодания, когда пена над циркулирующим потоком воды быстро замерзает.

Анна Лысенко

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