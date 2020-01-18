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15:17 (мск), источник: Погода Mail.ru

Японские острова с вулканами показали из космоса

Спутник миссии Copernicus Sentinel-3 сделал детальные снимки Японских островов, на которых можно рассмотреть даже вулканы.

Источник: ESA
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Японский архипелаг состоит из 6852 островов, но изображение сфокусировано на четырех крупнейших. Хоккайдо виден в верхнем правом углу, Хонсю — самый длинный остров на снимке, ниже расположен Сикоку, а Кюсю — в самом низу.

На острове Хонсю можно рассмотреть вулкан Фудзияму — это небольшая белая точка.

Миссия Sentinel-3 с двумя спутниками получает данные для европейской программы мониторинга окружающей среды Copernicus. Спутники оснащены оптическими датчиками для отслеживания изменений цвета земных поверхностей. Их можно использовать, например, для мониторинга биологии океана и качества воды.

Анна Лысенко

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