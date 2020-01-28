Ученые заговорили о переломном моменте для Антарктиды

На ледниковые щиты Антарктиды приходится наибольшая доля потенциального повышения уровня моря, которое способно затопить прибрежные города по всему миру, если не сдержать глобальное потепление.
«Повышение температуры воздуха растопит лед на суше, — говорит ученый Энди Смит из Британской антарктической службы. — А теплые воды усилят таяние там, где лед встречается с морем».
Скорость таяния ледниковых щитов значительно ускорилась. Резкое изменение темпа произошло за относительно короткий период времени. Согласно исследованию, ежегодная потеря льда в Антарктиде выросла в шесть раз за период с 1979 по 2017 год. Это сдвиг с 40 гигатонн до 252 гигатонн, говорят гляциологи.
В другом исследовании профессор Эндрю Шепард и его команда из Лидского университета (Великобритания) обнаружили истончение льда в некоторых местах Антарктиды до 122 метров. Больше всего такие изменения происходят в западной части континента.
В данный момент гляциологов больше всего волнуют ледники Туэйтса и Пайн-Айленд, которые истончаются буквально на глазах. Ранее исследователи из Потсдамского института изучения климатических изменений провели компьютерное моделирование и показали, что даже при соблюдении самых строгих планов по сокращению выбросов парниковых газов это таяние не прекратится, так как уже нагревшаяся вода будет подтачивать шельфовые льды снизу.
Вопрос о том, когда таяние Антарктиды пройдет точку невозврата, остается предметом дискуссий. По мнению многих исследователей, она уже в прошлом.
В настоящее время уровень Мирового океана повышается примерно на 3,4 миллиметра в год, но по-настоящему мы ощутим последствия глобального потепления через несколько десятилетий. Сейчас окружающая среда отражает климатические изменения, которые произошли 50−100 лет назад.