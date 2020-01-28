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12:13 (мск), источник: Погода Mail.ru

Ученые заговорили о переломном моменте для Антарктиды

28 января 1820 года русский адмирал Фаддей Беллинсгаузен и его команда открыли Антарктиду. Спустя ровно 200 лет после этого события ученые говорят о переломном моменте для шестого континента, сообщает Newsweek.

Источник: AP 2020
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На ледниковые щиты Антарктиды приходится наибольшая доля потенциального повышения уровня моря, которое способно затопить прибрежные города по всему миру, если не сдержать глобальное потепление.

«Повышение температуры воздуха растопит лед на суше, — говорит ученый Энди Смит из Британской антарктической службы. — А теплые воды усилят таяние там, где лед встречается с морем».

Скорость таяния ледниковых щитов значительно ускорилась. Резкое изменение темпа произошло за относительно короткий период времени. Согласно исследованию, ежегодная потеря льда в Антарктиде выросла в шесть раз за период с 1979 по 2017 год. Это сдвиг с 40 гигатонн до 252 гигатонн, говорят гляциологи.

В другом исследовании профессор Эндрю Шепард и его команда из Лидского университета (Великобритания) обнаружили истончение льда в некоторых местах Антарктиды до 122 метров. Больше всего такие изменения происходят в западной части континента.

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В данный момент гляциологов больше всего волнуют ледники Туэйтса и Пайн-Айленд, которые истончаются буквально на глазах. Ранее исследователи из Потсдамского института изучения климатических изменений провели компьютерное моделирование и показали, что даже при соблюдении самых строгих планов по сокращению выбросов парниковых газов это таяние не прекратится, так как уже нагревшаяся вода будет подтачивать шельфовые льды снизу.

Вопрос о том, когда таяние Антарктиды пройдет точку невозврата, остается предметом дискуссий. По мнению многих исследователей, она уже в прошлом.

В настоящее время уровень Мирового океана повышается примерно на 3,4 миллиметра в год, но по-настоящему мы ощутим последствия глобального потепления через несколько десятилетий. Сейчас окружающая среда отражает климатические изменения, которые произошли 50−100 лет назад.

Анна Лысенко

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