Пять лавовых озер внезапно ушли под землю
Это редкий тип «негативного» извержения.
Это редкий тип «негативного» извержения.
Гигантский объем магмы, способной заполнить 160 тысяч олимпийских бассейнов, просочился под землю на тихоокеанском острове Амбрим.
Свидетелями феномена, который привел к разрушению местного ландшафта и поднял берега, стали вулканологи из Колумбийского университета. Результаты их наблюдений опубликованы в Scientific Reports.
На острове, входящем в состав государства Вануату, есть два активных вулкана. Зимой 2018 года вулканологи наблюдали здесь пять озер раскаленной лавы. Уже покидая остров, они получили сообщения, что лава загадочно исчезла.
Вернувшись к лавовым озерам, вулканолог Ив Муссаллам и его коллеги обнаружили, что извержение вулкана продолжалось, но лава не растекалась по поверхности, а просачивалась сквозь трещины под землю. Вся область кальдеры при этом полностью изменилась. Землетрясение разрушило местные дороги и несколько зданий.
Позже, сопоставив спутниковые данные с наземными наблюдениями, ученые обнаружили, что извержение длилось много дней. Магма сквозь глубокие трещины под островом распространилась на 16 км в океан, подняв дно возле берега примерно на 2 метра, обнажив кораллы и водоросли. Сама вершина вулкана опустилась при этом на 2,5 метра.
Подобное явление ученые наблюдают довольно редко. Оно известно как вулканизм рифтовой зоны и случается в местах соединения тектонических плит.
Анна Лысенко