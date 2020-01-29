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13:35 (мск), источник: Погода Mail.ru

Пять лавовых озер внезапно ушли под землю

Это редкий тип «негативного» извержения.

Гигантский объем магмы, способной заполнить 160 тысяч олимпийских бассейнов, просочился под землю на тихоокеанском острове Амбрим.

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Свидетелями феномена, который привел к разрушению местного ландшафта и поднял берега, стали вулканологи из Колумбийского университета. Результаты их наблюдений опубликованы в Scientific Reports.

На острове, входящем в состав государства Вануату, есть два активных вулкана. Зимой 2018 года вулканологи наблюдали здесь пять озер раскаленной лавы. Уже покидая остров, они получили сообщения, что лава загадочно исчезла.

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Вернувшись к лавовым озерам, вулканолог Ив Муссаллам и его коллеги обнаружили, что извержение вулкана продолжалось, но лава не растекалась по поверхности, а просачивалась сквозь трещины под землю. Вся область кальдеры при этом полностью изменилась. Землетрясение разрушило местные дороги и несколько зданий.

Позже, сопоставив спутниковые данные с наземными наблюдениями, ученые обнаружили, что извержение длилось много дней. Магма сквозь глубокие трещины под островом распространилась на 16 км в океан, подняв дно возле берега примерно на 2 метра, обнажив кораллы и водоросли. Сама вершина вулкана опустилась при этом на 2,5 метра.

Подобное явление ученые наблюдают довольно редко. Оно известно как вулканизм рифтовой зоны и случается в местах соединения тектонических плит.

Анна Лысенко

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