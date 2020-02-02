Самая горячая планета снова озадачила ученых
Она «разрывает» молекулы, а затем «собирает» их обратно.
Она «разрывает» молекулы, а затем «собирает» их обратно.
Планета KELT-9b на расстоянии в 650 световых лет от Земли настолько горяча, что молекулы на ее поверхности разрушаются, выяснили ученые из Чикагского университета.
Газового гиганта KELT-9b открыли в 2016 году. Он расположен необычно близко к своей звезде: год на планете длится около 1,5 земных дней, благодаря чему на ее поверхности царят адские температуры. KELT-9b обращена к звезде всегда одной стороной, которая разогрета до 4326 градусов Цельсия,
В последнем исследовании этого сверхгорячего юпитера, опубликованном в Astrophysical Journal Letters, ученые использовали наблюдения космического телескопа «Спитцер», уже вышедшего «на пенсию». Он исследовал космос в инфракрасном диапазоне и улавливал малейшие колебания температуры небесных тел. Ученые создали компьютерную модель передвижения потоков газа в атмосфере KELT-9b и пришли к неожиданному открытию.
Ученые считают, что подобная
Анна Лысенко