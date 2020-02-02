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11:10 (мск), источник: Погода Mail.ru

Самая горячая планета снова озадачила ученых

Она «разрывает» молекулы, а затем «собирает» их обратно.

Источник: NASA
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Планета KELT-9b на расстоянии в 650 световых лет от Земли настолько горяча, что молекулы на ее поверхности разрушаются, выяснили ученые из Чикагского университета.

Газового гиганта KELT-9b открыли в 2016 году. Он расположен необычно близко к своей звезде: год на планете длится около 1,5 земных дней, благодаря чему на ее поверхности царят адские температуры. KELT-9b обращена к звезде всегда одной стороной, которая разогрета до 4326 градусов Цельсия, из-за чего на планете парят облака из титана и железа.

В последнем исследовании этого сверхгорячего юпитера, опубликованном в Astrophysical Journal Letters, ученые использовали наблюдения космического телескопа «Спитцер», уже вышедшего «на пенсию». Он исследовал космос в инфракрасном диапазоне и улавливал малейшие колебания температуры небесных тел. Ученые создали компьютерную модель передвижения потоков газа в атмосфере KELT-9b и пришли к неожиданному открытию.

Оказалось, что в условиях экстремальных температур молекулы водорода из атмосферы планеты «не выдерживают» и распадаются на атомы. Попадая на «ночную» сторону газового гиганта, атомарный водород охлаждается и рекомбинирует обратно. Затем он снова попадает на «солнечную» сторону, и процесс начинается сначала.

Ученые считают, что подобная диссоциация-рекомбинация водорода может происходить и на других похожих планетах, даже если они немного холоднее.

Анна Лысенко

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