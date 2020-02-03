Астрономы обнаружили «невидимые» звезды
Они настолько тусклые, что увидеть их невозможно.
Они настолько тусклые, что увидеть их невозможно.
Загадочный объект, волновавший астрономов с августа 2016 года, оказался двойной звездой на расстоянии 2,5 тысячи световых лет от Земли. Система настолько тусклая, что ученые называют ее невидимой.
Почти четыре года назад в данных, полученных космическим телескопом Gaia, ученые заметили нечто странное. Отдаленная звезда странным образом прояснилась, затем потускнела. Несколько недель спустя колебания повторились. За 500 дней наблюдений яркость увеличилась, а затем уменьшилась в 5 раз, говорится в исследовании, опубликованном в Astronomy & Astrophysics.
После длительного исследования этой гравитационной линзы астрономы установили, что имеют дело с двойной звездной системой. Ей присвоили название 2MASS19400112+3007533. Это два красных карлика, масса которых составляет 57% и 36% массы Солнца. Они делают полный оборот вокруг общего гравитационного центра каждые 2,88 земных года.
Двойная звезда настолько тусклая, что ученые не могут ее увидеть. Но они смогли рассчитать ее массу, расстояние до Земли и орбиту, наблюдая за микролинзированием, то есть тем, как гравитация невидимых
Команда надеется, что использованные методы помогут им обнаруживать новые черные дыры.
Анна Лысенко