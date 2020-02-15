Бетельгейзе резко потускнела
Астрономы запечатлели беспрецедентное падение яркости красного сверхгиганта Бетельгейзе, сообщают в Европейском космическом агентстве.
Астрономы запечатлели беспрецедентное падение яркости красного сверхгиганта Бетельгейзе, сообщают в Европейском космическом агентстве.
Звезда в созвездии Ориона на расстоянии около 600−700 световых лет от Земли интенсивно теряет газ из атмосферы. Обычно колебания ее яркости происходят в четком диапазоне: минимальная светимость гиганта больше светимости Солнца в 80 тысяч раз, а максимальная — в 105 тысяч раз.
Новые изображения, полученные с помощью телескопа VLT, показывают, как сильно потускнела звезда и как меняется ее форма. Сейчас яркость Бетельгейзе составляет всего 36% от нормы.
Еще в 2009 году ученые установили, что за последние 15 лет видимый блеск звезды уменьшился на 15%. В конце прошлого года Бетельгейзе начала тускнеть еще стремительнее. Это может означать, что звезда находится на заключительном этапе своей эволюции.
Анна Лысенко