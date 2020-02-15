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15:56 (мск), источник: Погода Mail.ru

Бетельгейзе резко потускнела

Астрономы запечатлели беспрецедентное падение яркости красного сверхгиганта Бетельгейзе, сообщают в Европейском космическом агентстве.

Источник: ESA
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Звезда в созвездии Ориона на расстоянии около 600−700 световых лет от Земли ин­тен­сив­но те­ряет газ из ат­мо­сфе­ры. Обычно колебания ее яркости происходят в четком диапазоне: минимальная светимость гиганта больше светимости Солнца в 80 тысяч раз, а максимальная — в 105 тысяч раз.

Новые изображения, полученные с помощью телескопа VLT, показывают, как сильно потускнела звезда и как меняется ее форма. Сейчас яркость Бетельгейзе составляет всего 36% от нормы.

Еще в 2009 году ученые установили, что за последние 15 лет видимый блеск звезды уменьшился на 15%. В конце прошлого года Бетельгейзе начала тускнеть еще стремительнее. Это может означать, что звезда находится на заключительном этапе своей эволюции.

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Анна Лысенко

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