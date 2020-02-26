Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Названы 10 мест, которые чаще всего разочаровывают туристовМногие туристы сталкиваются с тем, что ожидания от некоторых "раскрученных" мест не соответствуют реальности
Фоторепортажи
30Россиянка попала в финал престижного фотоконкурса
8Бюджетно и тепло: какие направления выбрать для отдыха в феврале
18:03 (мск), источник: Погода Mail.ru

Дороги в Шотландии занесло четырехметровыми сугробами (фото)

Их с трудом расчищала даже специализированная техника.

За последний месяц погода принесла Шотландии немало неприятностей, включая два урагана и наводнения. И на этом стихия не остановилась.

Пока в городах подсчитывают убытки и ликвидируют последствия ураганов «Киара» и «Деннис», вершины Шотландского нагорья накрыла сильная снежная буря. За сутки там замело все дороги, а жители небольших поселений остались без коммуникации.

По словам спасателей, которые помогали местным фермерам расчищать дороги, высота сугробов составила до 4 метров.

Погода в вашем регионе

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Здоровье
Открыт новый мощный антибиотик Он справляется с бактериями, устойчивыми ко всем известным антимикробным препаратам.
Hi-Tech
Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше? Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше?
Горячие темы на Авто
Трезвые есть ? ) 321
А вы любите гостей? 190
Про Турцию 165
Укор вам от меня-- 107
Кино
Милош Бикович рассказал, почему не хотел играть Магомаева По словам актера, сначала он отказался от роли в новом сериале «Первого канала»
Новости партнеров
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
55-летней Ветлицкой посоветовали больше не выходить на сцену
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Из первых уст: Малахов решил положить конец слухам о Заворотнюк
Популярные темы на «Детях»
Угадайка " История на картине". 380
Это клиника? 227
Любители поспорить. 182
Любимый парфюм) 138
Леди
Лодочки и строгое платье: Кейт Миддлтон пришла в театр в Лондоне Герцогиня выглядела очень стильно.
Новости партнеров
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Врачи назвали окончательный диагноз певицы МакSим
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Наркотики и психбольница: муж Лолиты раскрыл подробности семейной жизни