Дороги в Шотландии занесло четырехметровыми сугробами (фото)
Их с трудом расчищала даже специализированная техника.
Их с трудом расчищала даже специализированная техника.
За последний месяц погода принесла Шотландии немало неприятностей, включая два урагана и наводнения. И на этом стихия не остановилась.
Пока в городах подсчитывают убытки и ликвидируют последствия ураганов «Киара» и «Деннис», вершины Шотландского нагорья накрыла сильная снежная буря. За сутки там замело все дороги, а жители небольших поселений остались без коммуникации.
По словам спасателей, которые помогали местным фермерам расчищать дороги, высота сугробов составила до 4 метров.
Екатерина Гура