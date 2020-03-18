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13:54 (мск), источник: Погода Mail.ru

В космосе нашли «самую красивую» область рождения звезд

Это самый большой звездный «питомник» в локальной Вселенной.

Источник: ESA/Hubble, NASA, I. Stephens
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Космический телескоп «Хаббл» получил впечатляющий снимок ярко-розового облака пыли и газа в окружении молодых звезд. Эту область ученые называют «идеальной космической лабораторией» для изучения того, как появляются массивные звезды.

Красочный объект имеет скучное название LHA 120-N 150. Он находится на расстоянии более 160 тысяч световых лет от Земли недалеко от окраины туманности Тарантул. Это самый большой звездный «питомник» в локальной Вселенной.

Астрофизики предполагают, что для образования массивных звезд необходимо звездное скопление. Но наблюдения озадачивают ученых, ведь около 10% массивных звезд появляются в изоляции. Исследователи надеются, что «лаборатория» LHA 120-N 150 поможет пролить свет на эти процессы.

Анна Лысенко

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