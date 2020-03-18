В космосе нашли «самую красивую» область рождения звезд
Это самый большой звездный «питомник» в локальной Вселенной.
Это самый большой звездный «питомник» в локальной Вселенной.
Космический телескоп «Хаббл» получил впечатляющий снимок
Красочный объект имеет скучное название LHA 120-N 150. Он находится на расстоянии более 160 тысяч световых лет от Земли недалеко от окраины туманности Тарантул. Это самый большой звездный «питомник» в локальной Вселенной.
Астрофизики предполагают, что для образования массивных звезд необходимо звездное скопление. Но наблюдения озадачивают ученых, ведь около 10% массивных звезд появляются в изоляции. Исследователи надеются, что «лаборатория» LHA 120-N 150 поможет пролить свет на эти процессы.
Анна Лысенко