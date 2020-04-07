«Окольцованную» галактику показали на впечатляющем фото
Очень необычный космический объект.
Очень необычный космический объект.
Космический телескоп «Хаббл» получил эффектный снимок спиральной галактики с перемычкой NGC 2273 в созвездии Рысь.
На фото хорошо видна необычная структура этого космического объекта. На первый взгляд это типичная галактика с двумя рукавами, которые выходят из перемычки в центре. Но фактически внутри этих рукавов расположены кольца — спирали внутри спирали. Такие структуры называют кольцеобразными галактиками.
NGC 2273 содержит внутреннее кольцо и два внешних «псевдокольца», что является редкостью. Но это не единственная особенность этой «космической красавицы». NGC 2273 также относят к сейфертовским галактикам с активным ядром, спектр излучения которого содержит множество ярких широких полос, что указывает на мощные выбросы газа.
Согласно одной из теорий, такая активность ядра обусловлена сверхмассивной черной дырой в центре галактики.
Анна Лысенко