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11:42 (мск), источник: Погода Mail.ru

«Окольцованную» галактику показали на впечатляющем фото

Очень необычный космический объект.

Источник: ESA/Hubble & NASA, J. Greene

Космический телескоп «Хаббл» получил эффектный снимок спиральной галактики с перемычкой NGC 2273 в созвездии Рысь.

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На фото хорошо видна необычная структура этого космического объекта. На первый взгляд это типичная галактика с двумя рукавами, которые выходят из перемычки в центре. Но фактически внутри этих рукавов расположены кольца — спирали внутри спирали. Такие структуры называют кольцеобразными галактиками.

NGC 2273 содержит внутреннее кольцо и два внешних «псевдокольца», что является редкостью. Но это не единственная особенность этой «космической красавицы». NGC 2273 также относят к сейфертовским галактикам с активным ядром, спектр излучения которого содержит множество ярких широких полос, что указывает на мощные выбросы газа.

Согласно одной из теорий, такая активность ядра обусловлена сверхмассивной черной дырой в центре галактики.

Анна Лысенко

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