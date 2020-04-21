Над Тасманией заметили полярное сияние (видео)
Оно «досвечивает» до острова с Южного полюса.
Оно «досвечивает» до острова с Южного полюса.
Над городом Хобарт, столицей австралийского островного штата Тасмания, заметили полярное сияние. Здесь его называют не северным, а южным, или aurora australis.
Полярное сияние «досвечивает» до Тасмании с Южного полюса. Появляется оно в
Полярное сияние образуется, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с молекулами воздуха в верхних слоях атмосферы Земли. Длиться они могут от нескольких минут до нескольких суток.
Анна Лысенко