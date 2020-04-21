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15:53 (мск), источник: Погода Mail.ru

Над Тасманией заметили полярное сияние (видео)

Оно «досвечивает» до острова с Южного полюса.

Над городом Хобарт, столицей австралийского островного штата Тасмания, заметили полярное сияние. Здесь его называют не северным, а южным, или aurora australis.

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Полярное сияние «досвечивает» до Тасмании с Южного полюса. Появляется оно в марте-апреле или сентябре.

Полярное сияние образуется, когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с молекулами воздуха в верхних слоях атмосферы Земли. Длиться они могут от нескольких минут до нескольких суток.

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Анна Лысенко

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