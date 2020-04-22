В космосе нашли «искрящуюся» галактику
Завораживающее зрелище.
Завораживающее зрелище.
Астрономы получили детальный снимок карликовой эллиптической галактики PGC 29388.
На фото, сделанном космическим телескопом «Хаббл», видна красивая россыпь бесчисленных звезд. Но на самом деле карликовые галактики на фоне своих гигантских собратьев вроде Млечного Пути выглядят как капля в океане, говорят астрономы.
В карликовые галактики входит от 100 миллионов до нескольких миллиардов звезд. Для сравнения, Млечный Путь содержит от 250 до 400 миллиардов солнц.
Анна Лысенко