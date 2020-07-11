В Арктике появился неожиданный «завоеватель»
К чему это приведет, ученым понятно не до конца.
К чему это приведет, ученым понятно не до конца.
За последние два десятилетия количество фитопланктона в Северном Ледовитом океане выросло на 57 процентов, установили исследователи из Стэнфордского университета.
Это уже привело к сдвигам в пищевой цепочке и другим важным процессам. Но каким будет окончательный эффект, ученым понятно не до конца, говорится в исследовании, опубликованном в Science.
Фитопланктон — это различные водоросли и цианобактерии, которые могут осуществлять процесс фотосинтеза. Для этого им необходим солнечный свет. Пока огромные площади в Арктике были скованы льдом, фитопланктон был его лишен и не мог размножаться. С глобальным потеплением ледяные щиты в Арктике стремительно тают и вода начинает цвести.
С одной стороны, «завоевание» Арктики фитопланктоном должно принести позитивные результаты, ведь он поглощает углекислый газ и вырабатывает кислород. С другой стороны, живые организмы региона в результате эволюции приспособлены к тому, что вокруг все сковано льдом, и не готовы к таким изменениям.
«Будут победители и проигравшие», — сказал исследователь Кевин Арриго в комментарии Science Alert.
Анна Лысенко